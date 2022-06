पौधों को किस वक्त पानी देना है सबसे सही जिससे मिल सके पर्याप्त पोषण, जानिए

When is the best time to water plants: पानी एक ऐसा पदार्थ है जिसकी आवश्यकता जिंदा रहने के लिए इंसान या जानवर हर किसी को होती है. ठीक उसी तरह आपके आसपास के पेड़-पौधों को भी जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है.लेकिन जरूरत से अधिक पानी भी पेड़ पौधों के लिए हानिकारक होता है, और पौधा खराब हो सकता है, इसीलिए पेड़ों को पानी देते वक्त उचित मात्रा का ध्यान रखना चाहिए. पौधों को पानी देने से पहले आपको मिट्टी की नमी को देखना चाहिए उसके लिए गमले की मिट्टी को उंगली डालकर अवश्य चेक करें अगर एक 2 इंच की गहराई तक मिट्टी सुख ही महसूस होती है तो आपको पौधे में पानी देने की जरूरत है,लेकिन अगर उंगली गमले में डालने पर मिट्टी में नमी महसूस होती है और पुंगी पर मिट्टी चिपक जाती है तो इसका मतलब है कि पौधे में ज्यादा पानी डालने की आवश्यकता नहीं है.

मौसम के अनुसार पौधों को पानी दें

इंस्टिट्यूट ऑफ ऐग्रिकल्चर एण्ड नेचुरल रिसोर्स के मुताबिक, पौधों को हर मौसम में पानी की आवश्यकता अलग होती है, जैसे गर्मी के मौसम में पौधों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है. गर्मियों की तेज धूप में उपयुक्त पानी ना मिलने के कारण पौधे पानी की कमी के कारण कई बार सूख जाते हैं.

सर्दियों के मौसम में पौधों को पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए आप 2 या 3 दिन में एक बार पौधे को अच्छी तरीके से पानी दे सकते हैं.



वहीं बारिश के मौसम की बात की जाए, तो इस समय प्रकृति में काफी नमी होती है इसीलिए आप को पानी देने की आवश्यकता नहीं है ऐसे मौसम में अधिक पानी से पौधों की जड़े गलने लगती हैं और वह खराब हो जाते हैं.

दिन में किस समय पौधों को पानी देना चाहिए

पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा समय सुबह और शाम माना जाता है क्योंकि इस दौरान पौधों की जड़े अच्छी तरीके से पानी को सोख लेती है, और पौधों को पानी से भरपूर पोषण मिलता है. दोपहर के समय पौधों को पानी डालने पर मिट्टी अधिक गर्म होने के कारण पानी वाष्प में परिवर्तित होकर पौधों की जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है.

पौधों को उनकी जरूरत के हिसाब से पानी देना चाहिए जैसे इनडोर पौधों और आउटडोर पौधों के लिए समान रूप से पानी देने की जरूरत नहीं होती है. इनडोर प्लांट्स को पानी की आवश्यकता आउटडोर प्लांट्स के मुकाबले कम होती हैं.

