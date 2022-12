कच्चा या पका हुआ फूड, दोनों में क्या है अधिक फायदेमंद? एक्सपर्ट ने बताए इनके फायदे-नुकसान

हाइलाइट्स किसी भी चीज को पकाने से उसमें मौजूद पानी खत्म हो जाता है. मांस-मछली को अच्छी तरह से पकाकर ही खाना चाहिए. खाना पकाने से खाद्य जनित बीमारियों की संभावना कम हो जाती है.

which is better Raw or cooked food: कच्चे फूड्स का सेवन करना काफी हेल्दी होता है और ये बात स्टडीज में भी सामने आई है. कुछ चीजों को कच्चा खाने से ना सिर्फ वजन कम होता है, बल्कि शरीर का एनर्जी लेवल भी बढ़ता है. कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है. अध्ययनों से पता चलता है कि कच्चे खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट का स्तर बहुत अधिक होता है. इनके सेवन से कई तरह की क्रोनिक डिजीज के जोखिम को कम कर सकते हैं. वहीं, यदि बात करें पके हुए फूड के सेवन की तो पाचनशक्ति बेहतर होती है. यह कच्चे भोजन में पाए जाने वाले एंटी-न्यूट्रिएंट्स का भी ख्याल रखता है, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर तरीके से होता है. हम प्रतिदिन कुछ कच्चे तो कुछ पके हुए फूड्स का सेवन करते हैं.

चावल, दाल, कुछ प्रकार की सब्जियों, मांस-मछली आदि को अच्छी तरह से पकाकर खाते हैं, लेकिन कुछ चीजें जैसे प्याज, खीरा, हरी मिर्च, गाजर, मूली, टमाटर, सलाद के पत्ते, ब्रोकली, मटर, स्प्राउटेड अनाज आदि चीजों को कच्चा भी खाते हैं. कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, जिन्हें हम हल्का पकाकर या स्टीम करके खाते हैं. ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हमारी सेहत के लिए कच्चा फूड खाना हेल्दी होता है या फिर पका हुआ फूड खाना. इसके बारे में न्यूट्रिशनिस्ट भुवन रस्तोगी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट में अच्छी जानकारी शेयर की है. आइए जानते हैं क्या कहना है भुवन का इस बारे में.

इसे भी पढ़ें: मूली का जूस पीने के ये 5 बेजोड़ फायदे जानते हैं आप? वजन और ब्लड प्रेशर भी रखे कंट्रोल

कच्चा फूड खाना बेहतर या पका हुआ

भुवन रस्तोगी अपने इंस्टा पोस्ट में लिखते हैं, किसी भी चीज को पकाने से उसमें मौजूद पानी खत्म हो जाता है. इससे वाटर सॉल्युबल विटामिंस भी कम हो जाते हैं. जो फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं, उन्हें कच्चा ही खाना चाहिए. यहां तक की हरी मिर्च भी कच्चा ही खाएं. हरी मिर्च को जब कच्चा खाते हैं तो इसमें नींबू से भी ज्यादा विटामिन सी होता है.

View this post on Instagram A post shared by Bhuvan Rastogi (@bhuvan_rastogi)

भोजन पकाने से एन्जाइम्स हो जाते हैं नष्ट

वे लिखते हैं, कुछ का मानना ​​है कि खाना पकाने से भोजन को पचाने के लिए हमें एंजाइम्स की अधिक आवश्यकता होती है. तो कुछ लोग ये दावा करते हैं कि भोजन में एंजाइम उनकी वृद्धि के लिए होते हैं और मनुष्य पके या कच्चे भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त एंजाइम बनाते हैं, लेकिन यह सब अनिर्णायक है.

पके हुए फूड में अधिक मिनरल और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं

जब हम हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक का साग बनाते हैं, तब जैसे ही पानी की मात्रा कम होती है इनमें मौजूद मिनरल्स, फैट-सॉल्युबल विटामिंस और एंटीऑक्सीडेंट कंसन्ट्रेडेट हो जाते हैं. विटामिन के एक एंटीऑक्सीडेंट और तेल में घुलनशील विटामिन है, जो पकने पर कंसन्ट्रेडेट हो जाता है.

भोजन पकाने से बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव मरते हैं

भुवन रस्तोगी आगे लिखते हैं, खाना पकाने से खाद्य जनित बीमारियों की संभावना कम हो जाती है. खासकर जब आप पशु-आधारित खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो ये बेहद जरूरी है कि इसे अच्छी तरह से पकाकर खाएं. अंकुरित खाद्य पदार्थों के लिए यह सूक्ष्मजीवों और इसे किस तरह के पर्यावरण में तैयार किया गया है, इस पर निर्भर करता है.

पका हुआ भोजन जल्दी पचता है

खाना पकाने से कुछ पौधों की कोशिकाएं टूट जाती हैं, जिससे उन्हें शरीर को पचाने और अवशोषित करने में आसानी होती है. ऐसे में पकाए जाने पर मांस को पचाना आसान होता है और अनाज और फलियां पकाने से पाचनशक्ति में सुधार होता है.

खाना पकाने से एंटी-न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं कम

कुछ खास तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अवशोषण में एंटी-न्यूट्रिएंट्स बाधा डालने का काम करते हैं. जब आप खाना पकाते हैं तो ऑक्सलेट्स और फाइटेट्स जैसे एंटी-न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं. हालांकि, एंटी-न्यूट्रिएंट्स में कई तरह के फायदे पहुंचाने वाले फंक्शन भी होते हैं.

कौन है बेहतर कच्चा या पका हुआ फूड?

चूंकि विज्ञान ने भी अब तक इन दोनों खाने के तरीकों के फायदे की तुलना नहीं की है या ये नहीं बताया है कि कौन है अधिक बेहतर, ऐसे में पारंपरिक खाने की आदतों को बनाए रहना ही बेहतर होगा. जिन फूड्स को अच्छी तरह से पकाकर खाने की जरूरत है, उन्हें वैसे ही खाना चाहिए. जिन्हें आप कच्चा खाते हैं जैसे सलाद के रूप में, स्प्राउट्स, उन्हें इसी तरह से खाना हेल्दी होगा.

Tags: Eat healthy, Health, Lifestyle