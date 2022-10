डायबिटीज पेशेंट के लिए कौन सा दूध है फायदे मंद, कहीं आप भी गलत चीज का सेवन तो नहीं कर रहे?

हाइलाइट्स डायबिटीज में आलमंड मिल्‍क फायदेमंद होता है. दूध ब्‍लड शुगर लेवल को कम करने में मदद कर सकता है. डायबिटीज में हल्‍दी वाला दूध भी फायदा पहुंचाता है.

Which Milk Is Beneficial In Diabetes- दूध कैल्शियम का सबसे अच्‍छा स्‍त्रोत माना जाता है लेकिन ध्‍यान रखना चाहिए कि इसमें पर्याप्‍त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी होता है. खासकर यदि डायबिटीज में दूध का सेवन कर रहे हैं तो इसकी कैलोरी और क्‍वांटिटी पर कंट्रोल करना जरूरी है. डायबिटीज के मरीजों को हर मील में 45 से 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट शामिल करना चाहिए. डाइट से ही मरीज का ब्‍लड शुगर लेवल कम और ज्‍यादा होता है.

ब्रेकफास्‍ट में दूध का सेवन करना टाइप-2 डायबिटीज में फायदेमंद हो सकता है. दूध से कार्ब्‍स के पाचन को धीमा करने और ब्‍लड शुगर लेवल को कम करने में मदद मिलती है. लेकिन कौन सा दूध डायबिटीज में फायदेमंद हो सकता है ये जानना जरूरी है. चलिए जानते हैं डायबिटीज में कौन से दूध का सेवन करना चाहिए और कैसे.

कौन सा दूध है फायदेमंद

दूध में कई तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो दूध को हेल्‍दी बनाते हैं. गाय और भैंस के दूध में क्रीम और फैट अधिक मात्रा में होता है. जो शरीर में कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट और फैट को बढ़ाने में मदद करते हैं. ओनली माई हेल्‍थ के अनुसार गाय और भैंस के दूध का सेवन करने से ब्‍लड शुगर लेवल बढ़ सकता है इसलिए डायबिटीज के लिए ये दूध हेल्‍दी ऑप्‍शन नहीं हो सकते.

डायबिटीज में आलमंड मिल्‍क का सेवन किया जा सकता है. ये दूध लेक्‍टॉस फ्री होता है साथ ही इसमें कैल्‍शियम की मात्रा अधिक होती है. इसका सेवन ब्रेकफास्‍ट में किया जा सकता है.

ऐसे करें दूध का सेवन

– वैसे तो डायबिटीज में आलमंड मिल्‍क का सेवन करना फायदेमंद होता है लेकिन गाय और भैंस के स्किम्‍ड मिल्‍क का नियमित सेवन ये भी ब्‍लड शुगर लेवल को कम किया जा सकता है. गाय के दूध में हल्‍दी मिलाकर पीने से पेशेंट को लाभ मिलता है. हल्‍दी में पर्याप्‍त मात्रा में करक्‍यूमिन होता है जो शरीर को फायदा पहुंचाता है.

– इसके अलावा घर में भी आलमंड मिल्‍क बनाया जा सकता है जो डायबिटीज में फायदेमंद होता है. आलमंड मिल्‍क में कम कैलोरी होती है जो शरीर में फैट को बढ़ने से रोकती है. इसमें विटामिन डी, प्रोटीन और फाइबर होता है जो ब्‍लड में ग्‍लूकोज को आसानी से ऑब्‍जर्ब नहीं होने देता. भैंस के दूध में कुछ रोस्‍टेड आलमंड को पीसकर मिलाकर आलमंड मिल्‍क तैयार किया जा सकता है.

