दूध को कच्चा पीना चाहिए या उबालकर, क्या कहता है साइंस? सच्चाई जानकर हो जाएंगे हैरान

हाइलाइट्स कच्‍चा दूध आसानी से बैक्‍टीरिया के संपर्क में आ सकता है. अधिक उबालने से दूध में कई पोषक तत्‍व कम हो जाते हैं.

Which Milk Is Better Raw Or Boiled: दूध में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, मिनरल्‍स, फैटी एसिड पाया जाता है, लेकिन जब हम इसे उबालते हैं तो इसके न्‍यूट्रिशनल वैल्‍यू में काफी बदलाव आता है. ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि उबालने के बाद इसके कई पोषक तत्‍व खत्‍म हो जाते हैं और दूध की क्‍वालिटी खराब हो जाती है. जबकि, कच्‍चे दूध में बैक्‍टीरिया तेजी से पनपते हैं और आसानी से आपको बीमार बना सकते हैं. आइए जानते हैं कि इन बातों में कितनी सच्‍चाई है.

कच्‍चे दूध के फायदे

हेल्‍थलाइन के मुताबिक, यह दावा किया गया है कि उबले दूध की तुलना में कच्चा दूध अधिक पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है और लैक्टोज असहिष्णुता, अस्थमा, और ऑटोइम्यून और एलर्जी वाले लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प है. हालांकि, इस बात में पूरी तरह से सच्‍चाई नहीं है.

कच्‍चे दूध के नुकसान

चूंकि, इसका पीएच, पोषक तत्‍व और पानी का इंटेक बहुत अधिक होता है, इसलिए बहुत तेजी से ये बैक्‍टीरिया के संपर्क में आ सकता है, जिसे पीने से बीमारियां हो सकती है. शोधों में पाया गया है कि इस वजह से कच्‍चा दूध आसानी से जहरीला हो सकता है और लोगों को बीमार बना सकता है. खासतौर पर प्रेग्‍नेंट महिलाओं, बच्‍चों, बुर्जुग इन बैक्‍टीरिया के संपर्क में आकर बीमार पड़ सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: हेल्थ के लिए प्लांट बेस्ड फूड्स ज्यादा फायदेमंद, कई बीमारियों से करता है बचाव, 5 फायदे कर देंगे हैरान

उबले दूध के फायदे

शोधों में पाया गया है कि जब आप दूध को उबाल देते हैं तो इसमें मौजूद पोषक तत्‍व बदलने लगते हैं. दूध उबालने से इसमें मौजूद प्रोटीन और विटामिन्‍स में कमी आने लगती है. इस तरह दूध पीने के फायदे और नुकसान दोनों हैं. जब आप दूध उबाल देते हैं तो इससे राइबोफ्लेविन कम हो जाता है. प्रोटीन सुपाच्‍य होगा, लेकिन आपको अधिक मात्रा में शॉर्ट और मीडियम चेन फैट मिलेंगे. यही नहीं, जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्‍या है या दूध से एलर्जी है, उन्‍हें उबला दूध से परेशानी नहीं होगी.

दूध किस तरह पिएं

कई शोधों के बाद यह पाया गया कि हमेशा दूध को उबालकर ही पीना बेहतर होगा. उबालते वक्‍त इस बात का ध्‍यान रखें कि कम आंच पर दूध को गर्म करें और जैसे ही उबाल आए, इसे बंद कर दें. अधिक उबालने से इसका न्‍यूट्रिशनल वैल्‍यू काफी कम हो सकता है, इसलिए अधिक देर तक या बार-बार दूध उबालने से बचें.

इसे भी पढ़ें : नवरात्रि व्रत के दौरान करें 5 फलों का सेवन, नहीं महसूस होगी कमजोरी, सेहत भी रहेगा अच्छा

Tags: Health, Lifestyle