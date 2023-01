इस तेल से चेहरे की करेंगी मालिश तो लूज स्किन में आएगा कसाव, फिर से दिखने लगेंगी जवां-जवां

Which oil is Best For face Massage: हर किसी को सुंदर और जवां दिखने की चाहत होती है लेकिन, उम्र एक ऐसी चीज है जिसका हमारे पूरे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है. उम्र बढ़ने के साथ साथ चेहरे में भी बदलाव आने लगता है. स्किन पर ठीलापन और झर्रियां जैसी दिक्कतें आने लगती हैं. अगर स्किन पर यह सब एक सही उम्र पर हो तो ठीक है लेकिन कई बार कम उम्र पर ही ऐसी दिक्कतें आने लगती है. समय से पहले स्किन का ठीलापन आपकी खूबसूरती को बिगाड़ देता है आप में बुढ़ापा दिखने लगता है.

कई बार डार्क सर्कल्स भी आपको काफी परेशान करते हैं. अगर आपको कम उम्र में ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आपको जरूर एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है. आपको खानपान में बदलाव करना पड़ सकता है और साथ ही स्किन को कुछ एक्स्ट्रा पोषक तत्व देने पर भी विचार करना होगा. आज हम आपको एक ऐसे तेल के बारे में जानकारी देंगे जो आपके चेहरे की समस्या को काफी हद तक कम कर देगा. अगर आप नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे आप दोबारा जवां दिखने लगेंगी…आइए जानते हैं इसके बारे में…

अगर आपकी त्वचा उम्र से पहले ही लूज हो गई है और साथ ही इसमें रूखापन आ गया है तो आप इसमें कसावट लाने के लिए नारियल का तेल का इस्तेमाल कर सकती है. नारियल का तेल आपकी त्वचा में नमी बनाए रखेगा और साथ ही यह रूखेपन को भी दूर कर देगा.

आज से 30 दिन लगातार नहीं खाते चीनी, तो शरीर में दिखने लगेंगे कई बदलाव, मिलेंगे ये 5 बड़े फायदे

अगर आपके चेहरे में दाग धब्बे हैं तो उसे दूर करने में भी नारियल का तेल काफी फायदेमंद है. इसके लिए आपको अपने हांथों में थोड़ा सा नारियल का तेल लेना है और इसमें हल्दी मिलाना है. अब इससे चेहरे में थोड़ी देर मालिश करें. अगर आप कुछ दिन इसका इस्तेमाल करते हैं तो काफी तेजी से आपके चेहरे से दाग, कील मुहांसे की समस्या को दूर कर देगा.

अगर आप रोज रात को नारियल के तेल से मालिश करती हैं तो इससे आपकी त्वाचा खिली खिली रहेगी. हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको इसके इस्तेमाल से बचना है. इसके साथ ही जिन लोगों को एलर्जी है वो लोग नारियल का तेल बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें.

आपको बता दें कि नारियल के तेल में सैचुरेटेड फैट काफी मात्रा में पाया जाता है. इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई और विटामिन के पाया जाता है जो हमारे चहरे की रौनकता को बढ़ाते हैं.

Tags: Immunity, Skin care, Skin care in winters