शुगर के मरीजों के लिए ताजा अंजीर है फायदेमंद या ड्राई, किस तरह खाने से मिलता है ज्यादा फायदा, जानें सबकुछ

Which Type of Fig is Best Fresh or Dried: डायबिटीज बहुत ही गंभीर बीमारी है जो कई बीमारियों को शरीर में घर बनाने के लिए पनाह देती है. डायबिटीज में ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण डायबिटीज के मरीजों को खान-पान पर बहुत ध्यान देना होता है. खान-पान में थोड़ा सा इधर-उधर होने पर शुगर का लेवल बढ़ जाता है. डायबिटीज के मरीजों को हमेशा मीठा खाने की चाहत होती है. हालांकि चीनी से बनी चीजें शुगर को बहुत जल्दी बढ़ा देती है. इसलिए फ्रूट पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है लेकिन सभी फ्रूट डायबिटीज मरीजों के लिए अच्छा नहीं है. अंजीर ऐसा फ्रूट है जिसे खाने से ब्लड शुगर नहीं बढ़ता है. पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अंजीर को खाएं कैसे.

कुछ लोगों को मानना है कि ताजे अंजीर के फ्रूट को खाना चाहिए जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ड्राइड अंजीर शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि डायबिटीज के मरीजों को कौन सा अंजीर खाना चाहिए.

अंजीर शुगर को करता है

अंजीर मलवरी कुल का पौधा है जिसमें लगे अंजीर के फल आमतौर पर सब्जी की तरह ही दिखता है. अंजीर में बहुत ही शक्तिशाली पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसमें बहुत अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो पाचन शक्ति को मजबूत करता है. इससे पेट से संबंधित समस्याएं गैस, ब्लॉटिंग और कॉन्स्टिपेशन को दूर किया जा सकता है. अंजीर गुड बैक्टीरिया को भी बढ़ाता है. इंडियन एक्सप्रेस की खबर में डायटीशियन गरिमा गोयल ने बताया है कि अंजीर में सॉल्यूबल फाइबर होता है जो प्रोबायोटिक की तरह काम करता है. इसे पेटे से संबंधित समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि अंजीर से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम किया जा सकता है. यह ब्लड शुगर को भी बहुत कम करता है. दरअसल, अंजीर में एब्सीसिक एसिड, मेलिक एसिड और क्लोरोजेनिक एसिड पाया जाता है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है.

ताजा अंजीर ज्यादा फायदेमंद

अंजीर में बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम और फॉस्फोरस भी पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूती देता है. पोटैशियम होने के कारण यह ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि डायबिटीज मरीज इसे किस तरह से खाएं. हालांकि ताजा अंजीर और ड्राइड अंजीर दोनों हाई कैलोरी से भरपूर उच्च पोषक तत्वों से भरा है. दोनों में शुगर की सघनता ज्यादा होती है. लेकिन विटामिन ए और विटामिन सी ड्राइड अंजीर में नहीं पाया जाता है. गरिमा गोयल बताती हैं कि ताजे अंजीर में शुगर और कैलोरी दोनों कम होती है. इसलिए ताजा अंजीर डायबिटीज के मरीजों के लिए हेल्दी स्नैक्स के रूप में काम कर सकता है. इससे शुगर भी कंट्रोल रखने में मदद करेगा. इसके साथ ही ताजे अंजीर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है. इसलिए डायबिटीज के मरीजों को ताजा अंजीर ही खाना चाहिए.

