शरीर के लिए प्रोटीन क्यों है ज़रूरी? एक्सपर्ट से जानें, डाइट में इसे शामिल करने का सही तरीका, फूड सोर्स

हाइलाइट्स प्रोटीन ब्रोकली, मटर, चिकन, मछली आदि में भरपूर मात्रा में पाया जाता है. प्रोटीन सेल्स को रिपेयर करने के साथ ही इसके निमार्ण में भी मदद करता है.

Best Way to Consume protein: शरीर के लिए जिस तरह से विटामिंस बेहद ज़रूरी हैं, ठीक उसी तरह से प्रतिदिन डाइट में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को भी शामिल करना आवश्यक होता है. कई तरह की बीमारियों से बचे रहने के लिए शरीर को इन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है. यदि आप बैलेंस्ड डाइट लेना चाहते हैं, तो उसमें अन्य न्यूट्रिएंट्स के साथ ही प्रोटीन भी शामिल करें. प्रोटीन बालों, त्वचा और शरीर के प्रत्येक अंग को स्वस्थ रखने में मदद करता है. प्रोटीन के कई अन्य फायदे होते हैं, लेकिन एक दिन में कितनी मात्रा में प्रोटीन भोजन में शामिल करना चाहिए, किस तरीके से प्रोटीन का सेवन करना चाहिए, इसके फूड सोर्स क्या हैं, इसकी भी सही जानकारी होनी ज़रूरी है. प्रोटीन के महत्व, इसके सेवन के तरीके पर जानकारी दे रही हैं फोर्टिस हॉस्पिटल (मुलुंड, मुंबई) की सीनियर न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट मीनल शाह.

शरीर के लिए प्रोटीन का महत्व

प्रोटीन शरीर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है यानी इससे ही पूरा शरीर बनता है. बाल से लेकर आंखें, मसल्स, स्किन, हॉर्मोंस, सेल्स ये सभी प्रोटीन के फॉर्म हैं. ये सेल्स को रिपेयर करने के साथ ही कोशिकाओं के निमार्ण में भी मदद करता है. प्रत्येक दिन हमारा शरीर थोड़ा-थोड़ा प्रोटीन तोड़ता है. प्रोटीन शरीर के लिए बेहद आवश्यक है और सभी को हर दिन भोजन में इसे शामिल करना ही चाहिए. यदि आप प्रोटीन को डाइट में नहीं शामिल करते हैं, तो बढ़ती उम्र में शरीर कमजोर होने लगता है. आप प्रोटीन कम खा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी डाइट में कार्ब्स और फैट की मात्रा अधिक शामिल है. ये सभी चीजें वजन, मोटापा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज को जन्म दे सकती हैं. साथ ही प्रोटीन कम खाने से इम्यूनिटी भी कमजोर होती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम भी प्रोटीन से ही बना हुआ है. ऐसे में इंफेक्शन, सर्दी-जुकाम, खांसी जैसी समस्याएं बहुत आसानी से हो जाती हैं. यदि शरीर मजबूत है, तो इनसे जल्दी ठीक हो सकते हैं, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, तो इनसे तुरंत रिकवर होने में भी टाइम लगता है.

इसे भी पढ़ें: क्यों जरूरी है महिलाओं के लिए प्रोटीन? जानें डाइट में शामिल करने से क्या-क्या होते हैं फायदे

किस तरीके से प्रोटीन का सेवन करें

हर दिन प्रोटीन को डाइट में शामिल करना बेहद ज़रूरी है. इसे भोजन में शामिल करते समय ये भी ध्यान रखें कि एक समय में ही ढेर सारा प्रोटीन ना खाएं. आप नाश्ता, दिन के भोजन, डिनर में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में प्रोटीन युक्त चीजें शामिल करें. इससे ना सिर्फ आप, बल्कि आपके शरीर के लिए भी प्रोटीन को इस्तेमाल करना आसान हो जाता है. आप जितनी भी बार दिन भर में खाते हैं, उसमें एक से दो फूड प्रोटीन से भरपूर हो. दूध, दूध के प्रोडक्ट्स, चिकन, मछली, अंडा, दाल, सोयाबीन आदि खाएं.

इसे भी पढ़ें: अंडा नहीं खाते तो इन फूड्स से पाएं भरपूर प्रोटीन, अभी जान लीजिए

कितनी मात्रा में प्रोटीन लें

प्रोटीन की जरूरत हर किसी के शरीर, उम्र, वजन, मेडिकल कंडीशन के अनुसार अलग-अलग हो सकता है. यदि कोई बॉडी बिल्डर है या किसी का वजन अधिक है, तो उसके लिए 4 अंडा खाना जरूरी होगा, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए एक दिन में एक अंडा खाना ही प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करता है. बच्चों को प्रोटीन उनकी उम्र, वजन के अनुसार देना चाहिए. इस बात का ध्यान रखें कि प्रोटीन को डेली डाइट में शामिल करें. इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट, डाइटिशियन से सलाह ले सकते हैं. सप्ताह में एक-दो दिन दाल खाएं और बाकी दिन नहीं, इससे बचें. यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो दो-तीन दिन अंडा खाएं. सप्ताह में एक से दो बार पनीर खाएं. ऐसा नहीं करेंगे तो आपको सप्लीमेंट्स पर निर्भर होने पड़ेगा, जो सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होते हैं.

प्रोटीन के फूड सोर्स

अंडा, सोयाबीन, सोया मिल्क, दूध, दूध से बने प्रोडक्ट्स, दालें, मूंगफली, पिस्ता, बादाम, अखरोट, ओट्स, चिया सीड्स, एवोकाडो, ब्रोकली, मटर, चिकन, मछली आदि में भरपूर मात्रा में पाया जाता है.

Tags: Health, Lifestyle