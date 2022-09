दूसरों से ज्यादा मच्छर क्यों चूसते हैं आपका खून, इसके लिए ये खास ब्लड ग्रुप है जिम्मेदार, जानिए 5 कारण

हाइलाइट्स अगर आपको ज्यादा मच्छर काटते हैं तो इसके लिए आपका पहनावा जिम्मेदार हो सकता है मच्छरों को कुछ ब्लड टाइप अन्य ब्लड टाइप की तुलना में अधिक पसंदीदा लगते हैं गंध को सूंघने के लिए मच्छरों की नाक बहुत तेज होती है

Some people more favourate for mosquito: मच्छरों को कुछ व्यक्तियों से ज्यादा प्यार होता है. वह समझ नहीं पाते कि आखिर क्यों उसे अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा मच्छर काटते हैं. ऐसे लोगों के मच्छर पीछे ही पड़ जाते हैं. कई बार पार्क में टहलते हुए कुछ लोगों को इस तरह मच्छरों से सामना करना पड़ता है. दरअसल, कुछ लोगों में मच्छर के ज्यादा हमला करने के वाजिब कारण होते हैं. यदि आप भी मच्छर के ज्यादा शिकार होते हैं या आपको लगता है कि अन्य लोगों की तुलना में मच्छर आपको ज्यादा काटते हैं तो इन कारणों को समझना जरूरी है. इसके पीछे कई वजहें हो सकती है.

वेरीवेल हेल्थ के मुताबिक अध्ययन में पाया गया है कि करीब 20 प्रतिशत लोग इन मच्छरों के लिए मुफीद होते हैं. हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि जिसका खून मीठा होता है, उसे मच्छर ज्यादा काटते हैं लेकिन विज्ञान से इसका कोई लेना-देना नहीं है. हां इसके लिए आपका ब्लड टाइप जिम्मेदार हो सकता है. इसके अलावा कई अन्य कारण जिम्मेदार होते हैं.

मच्छर काटने के लिए जिम्मेदार कारण

पहनावा- अगर आपको ज्यादा मच्छर काटते हैं तो इसके लिए आपका पहनावा जिम्मेदार हो सकता है. रिसर्च के मुताबिक डार्क कलर मच्छरों को खूब भाता है, जो लोग डार्क कलर वाली शर्ट जैसे ग्रीन, ब्लैक और रेड पहनते हैं, उन्हें मच्छर ज्यादा काटते हैं. इसके बजाय पेस्टल, बेज, या यहां तक ​​​​कि सफेद जैसे हल्के रंगों का चयन करें.

वयस्क मच्छर पोषण के लिए नेक्टर पर निर्भर रहते हैं, लेकिन मादाएं अंडे के उत्पादन के लिए मानव रक्त में प्रोटीन पर निर्भर रहती हैं. दिलचस्प बात यह है कि मच्छरों को कुछ ब्लड टाइप अन्य ब्लड टाइप की तुलना में अधिक पसंदीदा लगते हैं. एक रिसर्च में पाया गया कि ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों के प्रति मच्छर ज्यादा आकर्षित करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड- मच्छर काफी दूर से कार्बन डाइऑक्साइड को महसूस कर सकते हैं. इसके अलावा, वे मनुष्यों द्वारा निकाले गए कार्बनडाइऑक्साइड को 5 से 15 मीटर (लगभग 16 से 49 फीट) की दूरी से सूंघ सकते हैं. ये दो संकेत उन्हें आपको ट्रैक करने में मदद करते हैं. इसलिए जो व्यक्ति ज्यादा कार्बनडाइऑक्साइड छोड़ते हैं उनके प्रति मच्छर ज्यादा आकर्षित होते हैं.

मच्छर काफी दूर से कार्बन डाइऑक्साइड को महसूस कर सकते हैं. इसके अलावा, वे मनुष्यों द्वारा निकाले गए कार्बनडाइऑक्साइड को 5 से 15 मीटर (लगभग 16 से 49 फीट) की दूरी से सूंघ सकते हैं. ये दो संकेत उन्हें आपको ट्रैक करने में मदद करते हैं. इसलिए जो व्यक्ति ज्यादा कार्बनडाइऑक्साइड छोड़ते हैं उनके प्रति मच्छर ज्यादा आकर्षित होते हैं. तापमान और पसीना-गंध को सूंघने के लिए मच्छरों की नाक बहुत तेज होती है. उदाहरण के लिए, वे पसीने में उत्सर्जित लैक्टिक एसिड, अमोनिया और अन्य यौगिकों को सूँघ सकते हैं. ज्यादा एक्सरसाइज के कारण शरीर में लैक्टिक एसिड और गर्मी बढ़ जाती है. इसके अलावा, कुछ आनुवंशिक कारकों से भी शरीर में गंध रहती है. मच्छर इन गंधों को तेजी से सूंघ लेते हैं. इसके अलावा पसीने से जो बदबू निकलती है उससे भी मच्छर को गंध महसूस होती है.

5. प्रेग्नेंसी-कुछ अध्ययन में पता चला है कि गर्भावस्था मच्छरों की कुछ प्रजातियों को आकर्षित करती है. 2000 में अफ्रीका में एक अध्ययन में पाया गया कि गैर-गर्भवती लोगों की तुलना में गर्भवती महिलाओं के प्रति मच्छर दोगुने आकर्षित होते हैं. माना जाता है प्रेग्नेंट महिलाओं में मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है. इस कारण भी मच्छर उन्हें ज्यादा काटते हैं. इसके अलावा मोटे लोगों में भी मेटाबोलिक रेट ज्यादा होती है.

