होठों के चारों तरफ काली हो रही स्किन? वजह जानकर उड़ जाएंगे होश, इस मैजिकल ट्रिक से करें बचाव

हाइलाइट्स टूथपेस्‍ट के संपर्क में आने से भी यहां की कोमल स्किन पर एलर्जी होने लगती है. शरीर में जरूरी विटामिन की कमी भी पिगमेंटेशन का कारण बन सकता है.

Pigmentation Around Mouth Causes And Treatments: चेहरे पर दाग धब्‍बे की समस्‍या काफी कॉमन है. आमतौर पर ये सन बर्न, पिंपल्‍स, एलर्जी आदि की वजह से हो जाते हैं. ये दाग धब्‍बे सही स्किन केयर करने पर चले भी जाते हैं. लेकिन समस्‍या तब आती है जब चेहरे पर पिगमेंटेशन की समस्‍या शुरू हो जाए. अक्‍सर महिलाएं इस बात को लेकर परेशान रहती हैं कि उनके लिप्‍स और चेहरे के निचले हिस्‍से का रंग गहरा होता जाता है. ये काला रंग अगर एक बार बनने लगे तो इसे हटाना जैसे नामुमकिन सा होता है. कॉस्‍मेटोलॉजिस्‍ट डॉ. निधि ने सोशल मीडिया पर इसी समस्‍या को लेकर एक पोस्‍ट शेयर किया है और बताया है कि आखिर इसकी वजहें क्‍या क्‍या हैं. यही नहीं, उन्‍होंने मुंह के चारों तरह हो रहे पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट के उपाय भी बताए हैं.

टूथपेस्‍ट से एलर्जी होना

अगर आपके चेहरे पर काले दाग बन रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने टूथपेस्‍ट को बदलकर देखें. कई बार टूथपेस्‍ट के संपर्क में आने की वजह से यहां की कोमल स्किन पर एलर्जी होने लगता है जो बाद में दाग बन जाते हैं.

लिपस्टिक

महिलाएं अक्‍सर फैशन के चक्‍कर में सस्‍ती लिपस्टिक का इस्‍तेमाल करने लगती हैं. यही नहीं, लिपस्टिक अप्‍लाई करने के बाद होठों की अच्‍छी तरह सफाई ना की जाए, तो भी लिप्‍स और आसपास की स्किन गहरी और काली होने लगती हैं. इसलिए बेहतर होगा कि आप अच्‍छी क्‍वालिटी का लिपस्टिक ही अप्‍लाई करें और रात में डीप क्‍लीनिंग जरूर करें.

स्किन को चाटना

कुछ लोगों की आदत होती है कि वे अपने होठों को बार बार चाटते रहते हैं. ऐसा करने से भी स्किन पर काले दाग बनने लगते हैं. इसलिए ऐसा बिलकुल भी ना करें और चेहरे को साफ सुथरा रखें.

हार्मोनल पिगमेंटेशन

कई बार पीरियड या प्रेगनेंसी की वजह से महिलाओं में हार्मोनल बदलाव तेजी से होता है और इसकी वजह से चेहरे पर पिगमेंटेशन की समस्‍या शुरू हो जाती है.

आयरन कंटेंट बढ़ना

अगर शरीर में आयरन कंटेंट बढ़ जाता है तो भी स्किन पर दाग धब्‍बे नजर आने लगते हैं. इसका सीधा असर होठों, नाक के आसपास की स्किन पर पड़ने लगता है.

विटामिन की कमी

शरीर में जरूरी विटामिन की कमी भी पिगमेंटेशन का कारण बन सकता है. इसके लिए आप डॉक्‍टर की सलाह लेकर अपना चेकअप कराएं और खान पान पर ध्‍यान रखें.

इस तरह करें इसे ठीक

अपने डाइट में विटामिन सी को शामिल करें. इसके अलावा, अल्‍फा अरबूटिन, कोजिक एसिड, एजेलिक एसिड की मदद से भी पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए उपयोग में लाएं. आप डर्मोटोलोजिस्‍ट की मदद से ऐसा स्किन केयर प्रोडक्‍ट ले सकते हैं जो इन जरूरी चीजों की आपूर्ति करता हो.

