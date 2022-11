प्रेग्नेंसी के दौरान विटामिन A की कमी हो सकती है खतरनाक, जानें यह क्यों जरूरी

हाइलाइट्स प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर को ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत होती है. डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट लेना फायदेमंद साबित हो सकता है.

Need of Supplements in Pregnancy: प्रेग्नेंसी के दौरान महिला के शरीर की सभी जरूरतें बढ़ जाती हैं. फिर चाहें वह पौष्टिक जरूरतें हो या फिर खाने पीने की. जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेग्नेंसी के दौरान यह सोचती है कि कौन से विटामिन का सेवन करने से उसे सबसे ज्यादा लाभ मिल सकता है या किसी अलग तरह का भोजन करने में उसे कोई परेशानी तो नहीं होने वाली है. कुछ अच्छे खाद्य पदार्थ भी ज्यादा नुकसान कर सकते हैं, इसलिए किसी भी भोजन का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. साथ ही इस समय महिलाओं के लिए विटामिन ए जैसे विटामिन काफी लाभदायक हो सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ विटामिन्स और पौष्टिक तत्वों के बारे में.

क्यों होती है विटामिन की जरूरत?

प्रेग्नेंसी बर्थ बेबी की रिपोर्ट के मुताबिक अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए शरीर को अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की जरुरत होती है जैसे विटामिन, मिनरल्स ,प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट , फैट और फाइबर. विटामिन कार्बनिक कंपाउंड होते हैं जो शरीर अपने आप नहीं बना सकता है. जैसे विटामिन डी. इसे खाने के अलावा सूरज की रोशनी से प्राप्त किया जाता है. शरीर के लिए आवश्यक ज्यादातर विटामिन भोजन से प्राप्त होते हैं. विटामिन से भरपूर कुछ ऐसी दवाइयां भी है जिन में पोषक तत्व होते हैं. जो आपके भोजन के अलावा पौष्टिक तत्वों की कमी को पूरा कर सकते हैं. उदाहरणों के लिए मल्टीविटामिन कैप्सूल , मछली के तेल कैप्सूल और हर्बल सप्लीमेंट. इन्हें सप्लीमेंट कहा जाता है.

यह भी पढ़ेंः ज्यादा तनाव की वजह से घट सकता है वजन? रिसर्च में सामने आया कनेक्शन

प्रेग्नेंसी में इन विटामिन और मिनरल्स की होती है जरूरत

प्रेग्नेंसी के समय में अच्छा पोषक भोजन बच्चे के स्वास्थ और विकास के लिए ज़रूरी है. आपको अपने साथ अपने बच्चे की जरूरतों को पूरा करने के लिए पोषक तत्वों वाला भोजन करने की आवश्यकता होती है. जब महिला प्रेग्नेंट होती हैं, तो प्रोटीन, फोलेट , आयोडीन, आयरन और विटामिन के साथ कुछ पोषक तत्वों की जरूरत पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ जाती है. फोलेट जिसको फोलिक एसिड भी कहा जाता है न्यूरल ट्यूब के रोगों को रोकने में मदद करता है जैसे कि स्पाइना बिफिडा जो प्रेग्नेंसी के कम से कम 1 महीने पहले और प्रेग्नेंसी के 3 महीनों में देखा जाता है. दिमाग और नर्वस सिस्टम के विकास के लिए नमक ज़रूरी है. आयरन प्रेगनेंट महिला में ब्लड की कमी होने से रोकने में मदद करता है. उसके साथ बच्चे में जन्म के समय कम वजन होने से रोकता है. विटामिन बी 12 और विटामिन डी भी ज़रूरी हैं . बच्चे के नर्वस सिस्टम और हड्डियो के विकास करने मे मदद करते हैं. विटामिन सी को अपने भोजन में लेने से आयरन के सुधार करने में मदद मिलती है.

क्या आपको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है?

प्रेग्नेंट महिला का स्वस्थ आहार लेना ज़रूरी है और अन्य आवश्यक पोषक तत्व का सेवन करना भी जरूरी है. अधिक सलाह के लिए डॉक्टर से जांच करानी चाहिए . लेकिन कुछ प्रेग्नेंट महिलाओं को फोलिक एसिड, आयोडीन और विटामिन डी के अलावा अन्य पोषक तत्वों की खुराक की आवश्यकता हो सकती है.

यदि कोई कमी लगती है, तो आपका डॉक्टर से सलाह ले सकते है. जैसे अगर आप शाकाहारी महिला हैं और आपको पूरी मात्रा में विटामिन बी नहीं मिल रहा है और हो सकता है आपको कैल्शियम युक्त भोजन वाले पदार्थों से पूरा कैल्शियम नहीं मिल पा रहा हो. जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है. अगर आयरन की कमी है तो खून कम हो सकता है. आप मे फैटी एसिड कम हो सकता हैं, यदि आप बहुत कम समुद्री भोजन खाते हैं तो फेटी एसिड की कमी देखने को मिल सकती है.

यह भी पढ़ेंः यूरिक एसिड बढ़ने से किडनी फेलियर का खतरा, जानें इसे कंट्रोल करने का तरीका

प्रेग्नेसी में मल्टीविटामिन न लें?

मल्टीविटामिन में अलग-अलग विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं. जिसको एक टैबलेट के रूप में लिया जाता है. कुछ मल्टीविटामिन प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ज़रूरी होते हैं. अगर आप प्रीनेटल मल्टीविटामिन ले रही हों तो आपके लिए स्वस्थ भोजन करना महत्वपूर्ण है. प्रेग्नेंट महिला को ऐसे मल्टीविटामिन नहीं लेने चाहिए जो प्रेग्नेंसी के लिए नहीं बनाए गए हैं.

Tags: Health, Lifestyle, Pregnancy