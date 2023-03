क्या खिड़की से आ रही धूप दूर कर सकती है विटामिन-D की कमी? डॉक्टर प्रियंका से जानिए सच्चाई

हाइलाइट्स डॉ. प्रियंका रोहतगी ने बताया कि हमें एक दिन में कितनी धूप लेने की जरूरत है यह कई बातों पर निर्भर करती है. सूरज की रोशनी विटामिन डी को सक्रिय कर सकती है पूरी तरह से भरपाई नहीं.

How Much Sun Do You Need for Vitamin D: विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बेहद अहम विटामिन है. विटामिन डी शरीर में पोषक तत्व का भी काम करता है और हार्मोन बनाने का भी काम करता है. यह वसा में घुलनशील है जो कैल्शियम और फॉस्फोरस को शरीर में बनाए रखता है. हड्डियों की मजबूती के लिए यह दोनों चीजें जरूरी है. विटामिन डी ब्लड में शुगर की मात्रा को भी नियंत्रित करता है. विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस होने से बचाती है. कई अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि विटामिन डी हाइपरटेंशन, कैंसर और कई ऑटोइम्यून डिजीज के जोखिम से भी बचाता है. विटामिन डी के कारण शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है जो किसी भी तरह के रोग से लड़ने की क्षमता को विकसित करता है.

इतना महत्वपूर्ण विटामिन होने के कारण सवाल उठता है कि विटामिन डी को कैसे प्राप्त किया जाए. कई लोगों का मानना है कि विटामिन डी को सूरज की रोशनी में बैठकर या घर की खिड़की के पास बैठकर आसानी से पूरा किया जा सकता है लेकिन जब इस मामले को लेकर न्यूज 18 ने डॉ. प्रियंका रोहतगी से बात की, तो उन्होंने इसे पूरी तरह नकार दिया.

विटामिन डी के लिए सूरज की रोशनी कितनी कारगर

अपोलो अस्पताल, बेंगलुरु में चीफ क्लीनिकल डायटीशियन डॉ. प्रियंका रोहतगी ने बताया कि सूरज की रोशनी विटामिन डी को सक्रिय कर सकती है. यानी पहले से शरीर में मौजूद जो विटामिन डी स्टोर है उसे सक्रिय कर सकती है. सूर्य की रोशनी विटामिन डी की कमी को पूरी तरह से भरपाई नहीं कर सकती है. इसके लिए पहले से विटामिन डी का कुछ न कुछ सिंथेसिस होना चाहिए. डॉ. प्रियंका ने कहा कि जब हम विटामिन डी के लिए फूड को लेते हैं तो उससे बने विटामिन डी1 शरीर में सिंथेसिस हो जाता है यानी स्टोर हो जाता है. आमतौर पर यह एक्टिव फॉर्म में नहीं रहता है. जब सूरज की रोशनी मिलती है तो यह एक्टिव होकर विटामिन डी 3 में बदल जाता है और यही हमारे शरीर के लिए काम करता है. इसलिए विटामिन डी पहले से शरीर में रहना चाहिए. सिर्फ सूरज की रोशनी ही विटामिन डी को प्राप्त करने के लिए काफी नहीं है. विटामिन डी को प्राप्त करने के लिए हमें सही डाइट की जरूरत होती है.

विटामिन डी के लिए कितनी देर तक रोशनी में रहना पर्याप्त

डॉ. प्रियंका रोहतगी ने बताया कि हमें एक दिन में कितनी धूप लेने की जरूरत है यह कई बातों पर निर्भर करती है. मसलन व्यक्ति की हेल्थ कैसी है, उसका लिवर, किडनी कैसे काम करता है. विटामिन डी को स्टोर करने के लिए लिवर, किडनी कितना सक्षम है. इसके अलावा धूप कैसी है, ज्यादा प्रदूषण तो नहीं है. धूप की गुणवत्ता कितनी है. उसमें से निकला अल्ट्रावायलेट रेज कैसी है, व्यक्ति की स्किन का कलर कैसा है, इन सब बातों पर निर्भर है कि किसी व्यक्ति को एक दिन में कितनी धूप की जरूरत है. अगर हम सुबह से शाम तक 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक धूप में रहते हैं तो इससे हमारा शरीर 30 से 40 प्रतिशत तक विटामिन डी को एब्जोर्ब कर लेगा. हालांकि यह कई बातों पर निर्भर करता है. रोजाना एक व्यक्ति को 600 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की जरूरत होती है.

विटामिन डी की कमी को किन-किन चीजों से पूरी करें

डॉ. प्रियंका रोहतगी ने बताया कि फोर्टिफाइड अनाज में विटामिन डी की भरपूर मात्रा होती है. इसके साथ ही कोल्ड लिवर ऑयल, सेलमन फिश, टूना मछली, ऑरेंज जूस फोर्टिफाइड, डेयरी प्रोडक्ट, अंडे की जर्दी, दूध, दही, पनीर आदि में विटामिन डी मौजूद होता है. डॉ. प्रियंका कहती हैं कि किसी फूड से विटामिन डी को शरीर में सही से ग्रहण करने के लिए फैट का होना भी जरूरी है क्योंकि यह फैट में ही घुलता है. इसलिए फैट के स्रोत को भी डाइट में शामिल करना होगा. बटर, चीज, क्रीम, बादाम, सीड्स, सोया, प्लांट ऑयल, टोफू आदि में हेल्दी फैट पाया जाता है.

