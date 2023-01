बुजुर्गों को सर्दियों में रोज कराएं एक्सरसाइज, गुनगुना पानी पिलाएं, हेल्दी डाइट दें, जानें सेफ्टी टिप्स

हाइलाइट्स ज्यादा उम्र के लोगों के लिए सर्दी का मौसम मुश्किलों भरा होता है. इस मौसम में डायबिटीज, बीपी, अर्थराइटिस का खतरा बढ़ जाता है.

Tips For Taking Care Of Elderly In Winter: उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है. कई जगहों पर शीत लहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है. सर्दियों में तापमान कम होने से कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इस मौसम में बुजुर्गों का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है. अत्यधिक सर्दी की वजह से ज्यादा उम्र के लोगों की बॉडी हीट (Body Heat) तेजी से कम होने लगती है और उन्हें हाइपोथर्मिया, हार्ट अटैक, किडनी प्रॉब्लम, लिवर डैमेज और अर्थराइटिस समेत तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इनसे बचने के लिए बुजुर्गों को स्पेशल केयर की जरूरत होती है. आज आपको बताएंगे कि सर्दियों में बुजुर्गों का ख्याल कैसे रखें.

सर्दियों में ऐसे रखें बुजुर्गों का ख्याल

घर से बाहर न जाने दें- नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एजिंग की रिपोर्ट के मुताबिक सर्दियों में घर से बाहर का टेंपरेचर काफी कम हो जाता है, इसलिए बुजुर्गों लोगों को घर के अंदर ही रखना चाहिए. जरूरत होने पर पूरी सेफ्टी के साथ बाहर निकलने में ही भलाई है. अत्यधिक ठंड में ज्यादा देर तक बाहर रहना बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकता है. इसलिए उन्हें ज्यादा देर तक बाहर न रहने दें.

कमरे को रखें गर्म- सर्दी के मौसम में घर के अंदर का तापमान भी कम हो जाता है और इससे बुजुर्गों को परेशानियां हो सकती हैं. इससे बचने के लिए कमरे को गर्म रखने की कोशिश करनी चाहिए. कमरे का तापमान मेंटेन करने के लिए आप रूम हीटर का सावधानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. कमरे की खिड़कियां और गेट बंद रखें, ताकि कमरा ज्यादा देर तक गर्म रहे.

प्रॉपर तरीके से गर्म कपड़े पहनाएं- सर्दी से बचने के लिए बुजुर्गों को गर्म कपड़े पहनाने चाहिए. आप एक मोटे कपड़े के बजाय दो या तीन कपड़े पहनाकर सेफ्टी लेयर बना सकते हैं. इससे उन्हें सर्दी से राहत मिलेगी और बीमारियों का खतरा भी कम हो जाएगा. ध्यान रखें कि बाहर जाते समय उन्हें कुछ एक्स्ट्रा कपड़े भी पहनाएं ताकि सर्दी से उनकी हेल्थ पर ज्यादा असर ना पड़े.

एक्सरसाइज जरूर कराएं- सर्दियों में बुजुर्गों को हर दिन फिजिकली एक्टिव रखना बहुत जरूरी है. इससे उनके शरीर में गर्मी बनी रहेगी और बीमारियों का खतरा भी कम हो जाएगा. हालांकि एक्सरसाइज दोपहर में कराना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि सुबह और शाम के वक्त मौसम बहुत ठंडा होता है. वॉक, योग और अन्य फिजिकल एक्टिविटी करने से हेल्थ को कई फायदे मिलते हैं और इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है. आउटडोर के बजाय इनडोर एक्टिविटी भी करा सकते हैं.

हेल्दी और विटामिन C से भरपूर डाइट दें- सर्दियों में खाने-पीने का बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है. इस मौसम में हेल्दी और विटामिन C से भरपूर डाइट लेनी चाहिए. इससे बुजुर्ग लोगों की इम्यूनिटी मजबूत बनी रहेगी और मौसम का असर उनके स्वास्थ्य पर कम होगा. बुजुर्गों को तुलसी, गिलोय, काली मिर्च, कच्ची हल्दी, अश्वगंधा और शहद को भी डइट में शामिल करना चाहिए. ये सभी चीजें स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होती हैं. साथ ही हर दिन पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिलाएं, ताकि वे हाइड्रेटेड रहें और ड्राइनेस की समस्या न हो. पानी हल्का गर्म यानी गुनगुना होना चाहिए.

दवाइयों का रखें ख्याल- सर्दियों के मौसम में अगर बुजुर्ग किसी बीमारी की दवा ले रहे हैं तो उनकी दवाइयां समय पर दें और इसमें लापरवाही बिल्कुल न बरतें. अगर किसी तरह की समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं और हेल्थ चेकअप कराएं. सर्दी में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, मेमोरी प्रॉब्लम और अर्थराइटिस की समस्या बढ़ जाती है. इन बीमारियों से बचाव के लिए स्पेशल केयर की जरूरत होती है. इस बारे में आप डॉक्टर की सलाह लेकर बुजुर्गों का ख्याल रख सकते हैं.

