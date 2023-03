क्या महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम नमक खाना चाहिए? गंगाराम की डॉक्टर से जानें हकीकत

हाइलाइट्स ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या हो सकती है. वयस्कों की तुलना में बच्चों को हर दिन कम नमक खाना चाहिए.

How Much Salt Should Eat Daily: नमक के बिना खाने में स्वाद नहीं आता. चुटकीभर नमक खाने को टेस्टी बना देता है. हमारे खाने-पीने की अधिकतर चीजों में नमक की मात्रा होती है. इसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनियाभर में अधिकतर लोग दैनिक जरूरत से ज्यादा नमक खाते हैं, जिसका नेगेटिव असर उनकी सेहत पर पड़ता है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के मुताबिक वयस्क को हर दिन 5 ग्राम (करीब एक चम्मच) या इससे कम नमक खाना चाहिए. 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नमक की यह मात्रा थोड़ी कम हो सकती है. अब सवाल उठता है कि क्या महिला और पुरुषों को भी नमक अलग-अलग मात्रा में खाना चाहिए. इस बारे में डॉक्टर से हकीकत जान लेते हैं.

नई दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के प्रिवेंटिव हेल्थ एंड वेलनेस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉ. सोनिया रावत कहती हैं कि आमतौर महिला और पुरुष बराबर नमक खाते हैं, लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा साल्ट सेंसिटिव होती हैं. हमारे शरीर में एल्डोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है, जो बॉडी में नमक और पानी की मात्रा को रेगुलेट करता है. इसका ब्लड प्रेशर पर भी काफी असर पड़ता है. जब हम नमक का ज्यादा सेवन करती हैं, तो शरीर में एल्डोस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है और इसका असर ब्लड प्रेशर पर भी पड़ता है. ऐसे में महिला और पुरुषों दोनों को ही कम नमक खाना चाहिए. हालांकि महिलाएं ज्यादा साल्ट सेंसिटिव होती हैं, ऐसे में उन्हें रोज 5 ग्राम से कम ही नमक खाना चाहिए.

सप्ताह में एक दिन जरूर करें यह काम

डॉक्टर सोनिया रावत के मुताबिक महिला और पुरुष दोनों को सप्ताह में एक दिन बिना नमक वाला खाना लेना चाहिए. इससे शरीर में नमक की मात्रा कंट्रोल रहेगी. खाने के अलावा तमाम लोग स्नैक्स और अन्य नमकीन चीजें खाते हैं, जिनसे नमक की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है. ऐसे में नमक वाले स्नैक्स से बचना चाहिए. इसके अलावा अचार और पापड़ रोज न खाएं, क्योंकि इनमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है. नमक को लेकर सावधानी बरतने से आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होने से बच सकते हैं. ज्यादा नमक महिला और पुरुष दोनों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है.

