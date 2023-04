25 पार चुकीं महिलाओं को जरूर करवाने चाहिए ये 5 टेस्ट, कैंसर के खतरे से भी बचने का रहेगा चांस, अन्य बीमारियों से भी मिलेगी मुक्ति

हाइलाइट्स अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने 20 पार कर चुकी सभी महिलाओं को प्रति तीन साल पर क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की सलाह दी है. 25 साल की उम्र में आप कोलेस्ट्रॉल की जांच करा सकती हैं. अगर एलडीएल ज्यादा है तो अभी से एहतियात बरतें.

5 Medical Test Women should take After 25: आधुनिक समय में लाइफस्टाइल, खान-पान, यहां तक कि पर्यावरण भी खराब हो चुका है. इस बदलती फिजां में हर पल बीमारियां ताक लगाए इंसान के शरीर में घुसने के लिए तैयार रहती है. एक तरफ प्रदूषण सांस में भी जहर घोल रहा है तो दूसरी ओर डाइट की अधिकांश चीजें सैकड़ों टॉक्सिन से होकर हमारे पास आती है. इस पर हमारी व्यस्तता के कारण हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है. यानी खतरा हर तरफ से है. पर सच्चाई यह है कि हमें इसी फिजां में रहना है और वहीं चीजें खानी हैं जो सर्वसुलभ है. ऐसे में हमें हर पल चौकन्ना रहने की जरूरत है. चूंकि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, इसलिए यदि हम कुछ टेस्ट को समय से पहले करा लें तो समय से पहले हम बीमारियों से भी बचे रहेंगे.

बहुत से ऐसे टेस्ट हैं जो बीमारियों के आगे होने की सूचना देते हैं. इसके लिए 25 साल की उम्र के बाद हर इंसान को चौकन्ना हो जाना चाहिए. चूंकि महिलाओं का शरीर पुरुषों की तुलना में थोड़ा ज्यादा जटिल है, इसलिए महिलाओं को अपने बॉडी को लेकर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. टीओआई की खबर के मुताबिक 25 पार कर चुकी महिलाओं को कुछ सालों के अंतराल पर कुछ टेस्ट जरूर करानी चाहिए. इससे कैंसर, डायबिटीज और हार्ट से संबंधित बीमारियों से बचने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी.

25 साल के बाद ये टेस्ट जरूरी

1. ब्लड प्रेशर-हाई ब्लड प्रेशर स्ट्रोक, किडनी फेल्योर, हार्ट प्रोब्लम और ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियों की जड़ है. यदि हम शुरुआत से ही ब्लड प्रेशर की जांच कराएं तो इन बीमारियों के जोखिम से बच सकते हैं. इसलिए यदि आप 25 पार कर चुकी हैं तो हर साल कम से कम एक बार बीपी जांच जरूर कराएं.

2.कोलेस्ट्रॉल-बैड कोलेस्ट्रॉल हार्ट से संबंधित बीमारियों के जोखिम को कई गुना बढ़ा देता है. इसलिए 25 साल की उम्र में आप पहली बार कोलेस्ट्रॉल की जांच करा सकती हैं. अगर एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल 130 से ज्यादा हो चुका है तो हर साल आप कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं और इसे कंट्रोल करने की कोशिश करें. अगर यह नॉर्मल हो चुका है तो भी तीन साल में एक बार कोलेस्ट्रॉल की जांच जरूर कराएं.

3.एसटीडी स्क्रीनिंग-अगर आप फिजिकल रिलेशन में सक्रिय हैं तो हर साल आपको एसटीडी स्क्रीनिंग करानी चाहिए. खासकर उन महिलाओं को तो हर हाल में करानी चाहिए जिनका नया पार्टनर है या एक से अधिक है. इसके लिए साल में क्लेमायडिया और गोनोरिया टेस्ट कराएं. ये पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज है और इससे भविष्य में घातक बीमारियों का खतरा रहता है.

4. क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन-अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने 20 पार कर चुकी सभी महिलाओं को प्रति तीन साल पर क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की सलाह दी है. हालांकि इस टेस्ट से ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा लेकिन इससे समय पर बीमारी का पता चल जाएगा और इसका इलाज बहुत आसान हो जाएगा.

5. पेप स्मीयर-अगर सर्विक्स में किसी तरह की खराबी है, मसलन सेल्स एबनॉर्मल है, कहीं सूजन है या इंफेक्शन है तो इसका पता चलता है. सर्विक्स में इंफेक्शन भविष्य में सर्विकल कैंसर का संकेत हो सकता है. अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के मुताबिक 21 पार चुकी हर महिला को साल में एक बार पेप स्मीयर टेस्ट कराना चाहिए.

