Workout Clothes Should Be Tight Or Loose: जब आप जिम या योगा क्‍लास जाने की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले ख्‍याल आता है कि क्‍या पहनें. विज्ञापनों और सोशल मीडिया में योगा या वर्कआउट ड्रेस यानी कि बॉडीशेप लेगिंग्‍स या लूज जॉगर्स. हर किसी की अपनी पसंद है और वे शौक या कंफर्ट के हिसाब से आउटफिट का चुनाव कर लेते हैं. ऐसे में आप लेगिंग्‍स सेट पहनना पसंद करती हैं या आपको बैगी जॉगर्स या ट्रैक सूट और पुराने टीशर्ट पहनना पसंद है. दरअसल, कई लोग इस बात को लेकर कशमकश में रहते हैं कि आखिर वर्कआउट के लिए सही ड्रेस क्‍या होना चाहिए.

टाइट पहने या ढीले

हेल्‍थलाइन में मुताबिक, कपड़े ऐसे पहनें जिसे पहनकर आप आराम से वर्कआउट कर सकें. अगर आप बहुत अधिक टाइट ड्रेस पहनते हैं और इसकी वजह से आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रहे, तो बेहतर होगा कि आप इन्‍हें ना ही पहनें. कपड़ों का कंफर्टेबल होना सबसे जरूरी है.

टाइट पहनने के नुकसान

अगर आप जरूरत से अधिक टाइट कपड़े पहनकर वर्कआउट कर रहे हैं तो इससे स्किन पर रैश, प्रेशर मार्क, सुन्‍न होना, सांस लेने में परेशानी अनुभव करना, बेहतर तरीके से मूवमेंट ना कर पाने जैसे समस्‍या हो सकती है. इसके अलावा, अधिक टाइट पहनने से डायजेशन और पेट से संबंधित कई समस्‍याएं भी हो सकती हैं.

कैसे कपड़ो से रहें दूर

टाइट पैंट, जींस, वर्कआउट लेगिंग्‍स, स्किनी जींस, बेल्‍ट, ब्रा(सामान्‍य और स्‍पोर्ट्स दोनों), शेपवियर आदि कपड़े आपके स्किन से चिपके होते हैं. अगर आप इन्‍हें पहनकर वर्कआउट कर रहे हैं तो परेशानी हो सकती है.

क्‍या कहता है शोध

टोरंटो विश्‍वविद्यालय के 2020 के एक शोध के मुताबिक, यह खुलासा हुआ कि टाइट वर्कआउट गियर महिलाओं में एथलेटिक प्रदर्शन में बाधा डाल सकता है. हालांकि शोध में यह भी कहा गया कि हालांकि इसे पहनने में नुकसान नहीं, लेकिन यह परफॉर्मेंस को बढ़ावा देने में फायदेमंद नहीं होते, जैसा की कई कंपनीज़ क्‍लेम करते हैं . शोध में यह भी कहा गया है कि अगर आप सही साइज या कंफर्टेबल टाइट्स का इस्‍तेमाल करें तो यह आपके लिए परेशानी नहीं बनते. इसलिए अपनी सुविधा से ही कपड़ों का चुनाव करें.

