इन 2 कारणों से लिवर हो सकता है डैमेज, 5 लक्षणों को भूलकर भी ना करें इग्नोर, मानें डॉक्टर की ये 10 सलाह

How to Keep Liver Healthy: आज ‘वर्ल्ड लिवर डे’ सेलिब्रेट किया जा रहा है. दुनिया भर में लिवर से संबंधित गंभीर बीमारियों से लाखों लोग जूझ रहे हैं. लिवर हमारे शरीर का दूसरा बड़ा अंग है, जो पेट के दाहिने भाग में स्थित होता है. लिवर कई महत्वपूर्ण कार्य करता है जैसे खाना पचाना, शरीर के टॉक्सिंस को बाहर निकालना, पित्त बनाना आदि. लिवर के कई अन्य कार्य भी हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बेहद जरूरी होते हैं. आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल, शराब का अधिक सेवन, फिजिकली एक्टिव ना रहने से भी लिवर संबंधित समस्याएं काफी बढ़ रही हैं. आज ‘लिवर डे’ पर गंगाराम हॉस्पिटल (नई दिल्ली) के सीनियर कंसलटेंट व वाइस चेयरमैन, डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉ. पीयूष रंजन से जानते हैं लिवर की गंभीर बीमारियों, लक्षण और लिवर को हेल्दी रखने के उपायों के बारे में.

लिवर में होने वाली गंभीर बीमारियां

लिवर में मुख्य रूप से हेपेटाइटिस ए, ई होता है, जो दूषित पानी के कारण होने वाले इंफेक्शन से होते हैं. इसमें एक्यूट लिवर फेलियर हो सकता है, लेकिन ये सेल्फ रिकवर हो जाता है. इसके लिए दवाओं की जरूरत नहीं होती है. इससे बचाव के लिए हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगवाना चाहिए, साफ-स्वच्छ पानी पीना चाहिए. इसके अलावा, हेपेटाइटिस बी और सी आमतौर पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मां से बच्चे को हो सकता है. हेपेटाइटिस बी के लिए भी बहुत प्रभावकारी वैक्सीन है. अगर क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, सी लगातार बने रहें तो ये लिवर सिरोसिस का कारण बनते हैं.

हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार, फैटी लिवर डिजीज से फिलहाल 35 प्रतिशत लोग ग्रस्त हैं. मुख्य रूप से ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है, जो बहुत कॉमन है. ये डायबिटीज, मोटापा के कारण भी हो सकता है. इसके लिए वजन कंट्रोल में रखना चाहिए. फास्ट फूड, रेडी मेड फूड के सेवन से परहेज करना चाहिए. फ्रुक्टोज से युक्त जूस का सेवन कम करें. फिजिकल एक्टिविटी ना करना, एल्कोहल का सेवन करने से भी ये होता है. नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, एल्कोहलिक लिवर डिजीज, हेपेटाइटिस बी, सी, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ए और ई भी मुख्य लिवर से संबंधित रोग हैं, जिनका इलाज ना कराएं तो लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर, लिवर कैंसर भी हो सकता है.

लिवर डिजीज होने के लक्षण

लिवर डिजीज से यदि कोई व्यक्ति ग्रस्त है तो सबसे पहला लक्षण जॉन्डिस नजर आ सकता है. हालांकि, शुरुआत में कोई लक्षण नजर नहीं आते हैं. थकान, भूख नहीं लगना, कमजोरी महसूस होना आदि कॉमन लक्षण हैं. जब लिवर 70-80 प्रतिशत तक डैमेज हो जाता है तभी मुख्य रूप से लिवर सिरोसिस के लक्षण नजर आते हैं. शुरुआत में लिवर में किसी भी कारण से कोई अधिक डैमेज हो तो जॉन्डिस होगा वरना भूख नहीं लगना, उल्टी, जी मिचलाना जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं.

लिवर को हेल्दी रखने के उपाय

– यदि आप लिवर रोग से बचे रहना चाहते हैं तो एल्कोहल का सेवन कम कर दें. सीमित मात्रा में ही शराब का सेवन करें.

– लिवर रोग से बचने के लिए हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है. इसके लिए अधिक फैट के सेवन से बचें.

– वजन को कंट्रोल में रखने के लिए प्रतिदिन एक्सरसाइज करें. हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है.

– मोटापा और डायबिटीज से खुद को बचाकर रखने के लिए बेहद जरूरी है हेल्दी खानपान, जीवनशैली अपनाना.

– हेपेटाइटिस बी, सी की वैक्सीन उपलब्ध हैं, इसे हर किसी को जरूर लगवाना चाहिए.

– ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिस के दौरान अलर्ट रहें. ब्लड डोनेट करना या खून चढ़वाने समय सावधानी बरतें.

– इस्तेमाल किए गए इंजेक्शन की जगह नई सुई का यूज करना बेहद जरूरी है. ऐसे में किसी को भी हेपेटाइटिस हुआ तो दूसरे को भी हो सकता है.

– टैटू करवाने के दौरान भी ध्यान रखना चाहिए. इससे भी हेपेटाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है. ये हाइजीनिक हों, नीडल शेयर ना किया गया हो.

– एक्यूट हेपेटाइटिस से बचने के लिए साफ पानी पीना चाहिए.

– वैसे फूड का सेवन करें जो एंटीओबेसिटी में मदद करे. फ्रूट जूस, कोला, फ्रुक्टोज से भरपूर खाद्य पदार्थों, फैटी फूड्स, प्रोसेस्ड फूड का सेवन कम करें.

