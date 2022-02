Holi 2022: होली पर घर में आसान तरीके से बनाएं हर्बल गुलाल, स्किन रहेगी 100% स्ट्रेस फ्री

How To Make Herbal Gulal At Home: रंगों का त्योहार होली (Holi 2022) 19 मार्च को देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा. चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को मनाये जाने वाले इस त्‍योहार की तैयारियों लोग पहले से ही करने लगते हैं. ऐसे में होली की तैयारियों की लिस्‍ट में पहला नंबर होली में प्रयोग होने वाले रंगों (Colours) का होता है. वैसे तो बाजारों में ढेर सारे रंग-बिरंगे गुलाल आपको आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन इनका केमिकल्‍स और सिंथेटिक एजेंट होते हैं जो स्किन के लिए सुरक्षित नहीं माने जाते हैं. कई लोगों को इनके इस्‍तेमाल से स्किन पर एलर्जी, जलन और खुजली जैसी समस्या होने लगती है.

पिछले कुछ सालों से हर्बल गुलाल (Herbal Gulal) का प्रचलन बढ़ा है. हर्बल गुलाल स्किन के लिए अच्‍छे होते हैं और आप इन्‍हें घर पर भी बना सकते हैं. तो आइए आज हम जानते हैं कि घर पर इन रंग बिरंगे गुलाल बनाने के लिए आप क्‍या कर सकते हैं.

होममेड हर्बल गुलाल बनाने का तरीका (How to make herbal gulal)

लाल गुलाल

लाल चंदन पाउडर की मदद से आप लाल गुलाल (Red Gulal) बना सकते हैं. लाल चंदन आपकी त्वचा के लिए हानिकारक नहीं होता, बल्कि ये स्किन के लिए अच्‍छा होता है. इसका इस्तेमाल कई लोग स्किन की समस्‍या दूर करने के लिए उबटन या फेस पैक के तौर पर करते हैं. इसके अलावा आप लाल ऑर्गेनिक गुलाल बनाने के लिए गुड़हल के फूलों का भी उपयोग कर सकते हैं. गुडहल के फूलों को आप कुछ दिन धूप में सुखाकर पाउडर बना लें. अब बराबर मात्रा में मैदा मिलाएं. आपका लाल गुलाल तैयार है.

पीला गुलाल

पीला हर्बल गुलाल बनाने के लिए आप हल्दी पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं. हल्‍दी पाउडर और मैदा को आप 1:2 के अंतर में मिला लें. गुलाल तैयार है. ये भी स्किन के लिए अच्छा है. हल्दी में एंटीइंफेक्‍शन और एंटी बैक्‍टीरियल गुण होते हैं जो स्किन की समस्‍याओं को दूर करने के काम आता है. अगर आप फूल से गुलाल बनाना चाहते हैा तो पीले रंग के फूल जैसे गेंदा, अमलतास और पीले गुलदाउदी लें और इन्‍हें सुखाकर पीस लें. इसके बाद इन्‍हें आटे या मैदा में मिलाकर प्रयोग करें.

ऑरेंज गुलाल

केसरिया या ऑरेंज कलर का ऑर्गेनिक गुलाल (Organic Gulal) बनाने के लिए आप नारंगी मेपल के पेड़ की पत्तियों को लेकर सुखा लें और इन्‍हें पीसकर महीन पाउडर बना लें. आपको अगर फ्रूटी खुशबू पसंद है तो आप इसके लिए संतरे के छिलके का प्रयोग भी कर सकते हैं.

हरा गुलाल

हरे गुलाल के लिए आप पत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं. आप चाहें तो गुलमोहर या गेहूं की पत्तियों को सुखाकर पीस लें और इन्‍हें पीसकर आटे या मैदे में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं. आप चाहें तो मेंहदी पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.

गुलाबी गुलाल

आप चुकंदर की मदद से गुलाबी गुलाल बना सकते हैं. इसके लिए आप एक कप पानी में चुकंदर के कुछ टुकड़े उबाल लें. आपका रंग तैयार है. सूखा गुलाल बनाने के लिए चुकंदर को पीसकर पेस्ट बना लें और धूप में सूखने दें. इसे बेसन या गेहूं के आटे के साथ मिलाएं और इस्तेमाल करें.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

