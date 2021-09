घर की खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं तो कभी न करें ये गलतियां, बिगड़ जाता है घर का सारा लुक

Some Home Decor Mistakes You Should Avoid : घर छोटा हो या बड़ा, घर (Home) तो घर ही होता है. हम सभी इसे सुंदर (Decorate) बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं. इसके लिए हम बाजार से महंगे महंगे डेको‍रेटिव आइटम खरीदते हैं. घर परफेक्‍ट लगे इसके लिए डिजाइन फर्नीचर से लेकर पर्दे आदि खरीदते हैं और इन्‍हें सजाते हैं. लेकिन कई बार महंगी और खूबसूरत चीजें भी घर की सजावट में जंचते नहीं. हम कई बार इन्‍हें अलग अलग तरीके से लगाने का भी प्रयास करते हैं लेकिन परफेक्‍ट लुक नहीं दिखता. अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो हम यहां आपको कुछ ऐसी ही होम डेकोरेशन से जुड़ी गलतियां (Mistakes) बताते हैं जिनकी वजह से शायद आपका सारा मेहनत और पैसा बर्बाद हो रहा हो.

1.जरूरत से ज्‍यादा फर्नीचर

कई घर में यह देखने को मिलता है कि सजाने के लिए जरूरत से ज्‍यादा ही फर्नीचर भर लिए जाते हैं लेकिन आपको बता दें कि आपका ये तरीका दरअसल कमरे की खूबसूरती को बिगाड़ सकता है. इन्‍हें ना सिर्फ मैनेज करना मुश्किल होता है यह स्पेस भी बहुत अधिक कवर कर लेते हैं. तो यह हमेशा ध्‍यान में रखें कि घर जितना स्पेशियस होगा, उसका लुक भी उतना ही खूबसूरत दिखेगा. ऐसे में जरूरत से ज्‍यादा फर्नीचर को घर में ना लाएं.

2.आर्टवर्क को गलत तरीके से दीवार पर टांगना

कई बार लोग महंगा महंगा आर्टवर्क घर तो ले आते हैं लेकिन दीवार पर इन्‍हें लगाने पर इनका शो खुल कर नहीं आता और वे अटपटे लगने लगते हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आप जब भी कोई आर्टवर्क खरीदें तो घर के आकार और रंगों को ध्‍यान में रखकर ही खरीदें. इसके अलावा, जब भी इन्‍हें दीवार पर सजाएं तो इस बात का ध्‍यान रखें कि इसकी उंचाई आई लेवल से थोड़ी उपर हो.

3.परदे का सही साइज का ना होना

घर के डेकोरेशन में परदों का रोल भी बहुत महत्‍वपूर्ण होता है. ऐसे में इनका रंग, मटेरियल, साइज, पैटर्न आदि सब कुछ ध्‍यान में रख कर ही इन्‍हें खरीदें. इसके अलावा, अगर आप छोटे घर को सजा रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप हल्‍के और लाइट रंग के परदे का ही प्रयोग करें. परदे का साइज ऐसा ना हो कि यह जमीन को छूने लगें और यह भी ध्‍यान रहे कि ये जमीन से अधिक उंचा भी ना हो.

4.हर जगह एक जैसी फैब्रिक का प्रयोग

कई बार हम मैच कराने के चक्‍कर में एक ही फैब्रिक का प्रयोग पूरे घर में कर देते हैं. लेकिन ऐसा करने से घर में एकरसता आ जाती है. आप हर कमरे में अलग फैब्रिक से डेकोरेट कर सकते हैं. आप इनके पैटर्न के साथ भी एक्‍सपेरिमेंट कर सकते हैं.