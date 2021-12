डिलीवरी के बाद झड़ते बालों से हैं परेशान तो करें ये 5 घरेलू उपाय, हेयर फॉल होगा कंट्रोल

Home Remedies For After Delivery Hair Fall : डिलीवरी के बाद (After Delivery) अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप कुछ घरेलू उपायों की मदद से इन्‍हें झड़ने (Hair Fall) से रोक सकते हैं. दरअसल डिलीवरी के बाद शरीर में एस्‍ट्रोजन हार्मोन का स्‍तर गिरना शुरू हो जाता है जिससे बाल झड़ने लगते हैं. हालांकि, यह बदलाव कुछ समय के लिए ही होता है और एस्‍ट्रोजन के नॉर्मल लेवल पर आने पर बाल झड़ने की समस्‍या खत्‍म हो जाती है लेकिन अगर आपको डिलीवरी के बाद लगातार बाल झड़ने की शिकायत हो रही है तो कुछ घरेलू नुस्‍खों (Home Remedies) की मदद से आप झड़ते बालों को रोक सकते हैं.

झड़ते बालों को रोकने के घरेलू उपाय

1.अंडे का प्रयोग

आप एक अंडा लें और उसका सफेद हिस्‍सा निकालें. इसमें 3 चम्‍मच जैतून तेल मिलाएं.अब इसे बालों और स्‍कैल्‍प पर अच्‍छी तरह लगाएं. इससे बालों और स्‍कैल्‍प को पोषण मिलेगा और बाल मुलायम और मजबूत बनेंगे. आप इस हेयर पैक को बालों पर आधे घंटे तक लगाकर रखें और फिर ठंडे पानी से बालों को धो लें. दो से तीन बार के प्रयोग में ही अंतर दिखेगा.

2.मालिश

अगर आप रोज बालों में मालिश करें तो इससे स्‍कैल्‍प में रक्‍त प्रवाह बढ़ता है और बाल मजबूत और लंबे होते हैं. ऐसे में आप गुनगुने तेल से बालों की रोज पांच से दस मिनट तक मालिश करें. इसके लिए आप नारियल तेल, अरंडी ऑयल आदि ले सकते हैं.

3.आंवला

आंवला बालों को पोषण देने के लिए काफी फायदेमंद होता है. आप इसे भोजन में शामिल करें और इसका जूस पिएं. आप ताजा आंवला बालों में भी लगा सकते हैं.

4.भृंगराज

भृंगराज झड़ते बालों को रोकने के लिए यह एक चमत्‍कारिक जड़ी-बूटी है. आप भृंगराज की मुट्ठीभर पत्तियां लें और उन्‍हें पीसकर पेस्‍ट बना लें. अब इस पेस्‍ट में दूध मिलाकर या सीधा बालों पर लगाएं.

5.अरंडी का तेल

अरंडी के तेल में भरपूर मात्रा में ओमेगा 9 फैटी एसिड होता है जो बालों की ग्रोथ के लिए जरूरी है. इसके लिए आप गुनगुने बादाम या नारियल तेल में थोड़ा-सा अरंडी का तेल मिलाएं और बालों की मालिश करें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

