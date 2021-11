विंटर में सर्दी, खांसी कर रही है परेशान तो अपनाएं ये 6 घरेलू उपाय, मिलेगा फायदा

Home Remedies For Cold And Cough : मौसम बदलते ही एलर्जी, वायरल संक्रमण या जीवाणु संक्रमण के कारण खासी सर्दी की समस्‍या इन दिनों घर घर में देखने को मिल रही है. कई बार ठंडी (Winter) हवाओं के संपर्क में आने की वजह से तो कई बार ठंड लग जाने से भी यह समस्‍या शुरू होती है. वेबएमडी के मुताबिक, खांसी और सर्दी (Cold And Cough) होना दरअसल शरीर की एक नैचुरल प्रक्रिया है जो वायरस और बैक्‍टीरिया को शरीर से बाहर निकालने का तरीका है. कई बार वायरस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जो म्‍यूकस में जमा हो जाते हैं. इन्‍हें निकालने के लिए ही हमें सर्दी और खांसी होती है. अगर आप इसे दवाओं की बजाय नेचुरल तरीके से काम करने दें तो इसका दूरगामी असर अच्‍छा रहता है. ऐसे में यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप किन घरेलू उपायों (Home Remedies) की मदद से खांसी सर्दी से आराम पा सकते हैं.

सर्दी-खांसी के घरेलू उपाय

1.गुनगुने पानी से करें गरारा

गुनगुने पानी में एक चम्‍मच नमक डालें और इससे दिन में 3 से 4 बार गरारा करें. ऐसा करने से सर्दी, खांसी और गले में खराश में आराम मिलेगा और गले में सूजन को कम किया जा सकेगा.

2.नमकीन पानी का बनाएं नेजर स्‍प्रे

आप एक कप में साफ पानी लें और उसमें नमक मिलाएं. अब इसे ड्रॉपर की मदद से नाक के अंदर दो ड्रॉप डालें. अगर आप दिन में दो से तीन बार ऐसा करते हैं तो इससे म्‍यूकस को ड्रेन करने में सहायता मिलती है.

3.लहसुन खूब खाएं

अगर आप विंटर में रोज लहसुन का सेवन करेंगे तो सर्दी से बच सकते हैं. बेहतर होगा अगर आप कच्‍चा लहसुन खाएं.

4.चिकन सूप पिएं

आप सर्दी खांसी को दूर करने के लिए रोज दो से तीन कप चिकन सूप पिएं. ये आपके गले में दर्द और सूजन को कम करेगा और इम्‍यूनिटी बढाएगा.

5.अदरक की चाय

अदरक की चाय सर्दी-खांसी के इलाज में मदद करती है. यह चाय कफ को सुखाने और बाहर निकालने में मदद करती है.

6.हल्दी वाला दूध

अगर आप गर्म दूध में हल्दी डालकर पिएं तो सर्दी और खांसी से लड़ने में मदद मिलती है. आप सोने से पहले एक गिलास हल्दी मिला गुनगुना दूध पिएं. सर्दी और खांसी से जल्दी आराम मिलेगा.

