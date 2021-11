हाथ जलने पर करें ये घरेलू उपचार, तुरंत मिलेगा आराम और नहीं होंगे फफोले

Remedies For Quick Relief In Burns: किचन में काम करते समय कई बार लापरवाही या फिर अनजाने में लोग अपना हाथ जला (Burn) लेते हैं. कई लोग दीपावली पर दीपक जलाते समय या पटाखे फोड़ते समय सावधानी नहीं रखते और खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं. ऐसे में कोई पानी में हाथ डालता है तो कोई बर्फ रगड़ने की सलाह देता है. लेकिन जलने की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए इसे लेकर लोगों में उलझन रहती है. हर कोई जलन को कम करने के लिए कई तरीके अपनाता है लेकिन कई बार ये उपाय नुकसानदायक भी साबित हो जाते हैं. 4 नवंबर को दिवाली (Diwali) है, वैसे तो कई जगह पटाखों पर बैन लगा दिया गया है लेकिन जो लोग इस बार ग्रीन क्रैकर्स (Green crackers) का इस्तेमाल करने वाले हैं या अपने घर मोमबत्तियां या दीपक जलाने वाले हैं वह दिवाली से पहले ही अगर अपना फर्स्ट एड (First Aid) तैयार रखें तो यह काफी मददगार रहेगा. हम यहां आपको बताएंगे कि आप जलने से जल्दी आराम (Quick Relief) पाने के लिए घर पर क्‍या उपाय (Home Remedies For Burns) कर सकते हैं.

जलने पर तुरंत अपनाएं ये घरेलू उपचार

1. सबसे पहले रनिंग वाटर से धोएं

जलने पर सबसे पहले प्रभावित हिस्से को नल के नीचे पानी में रखें. कम से कम 20 मिनट तक उसी स्थिति में रहें. आइस वॉटर या आइस लगाने से स्किन टीश्‍यू डैमेज हो सकते हैं.

2. शहद और नारियल तेल का करें प्रयोग

अगर आपका हाथ जल गया है तो जल्दी आराम (Quick Relief) पाने के लिए एक कटोरी में तुरंत एक चम्‍मच शहद और एक चम्‍मच नारियल तेल मिलाएं और इसे जले एरिया पर तुरंत लगाएं. आपको जलन से आराम तो मिलेगा ही, फफोल भी नहीं उठेंगे.

3. घी का करें प्रयोग

अगर हाथ जल गया है तो जली स्किन पर कूलिंग इफेक्‍ट देता है. अगर आपके पास पीपल और बरगद के पेड़ की जड़ है तो आप इन सब को मिलाकर बाम बना सकते हैं. घर में कोई जल जाए तो इसे तुरंत लगाएं.

4. जत्‍यादी तेल का प्रयोग

जत्‍यादी ऑयल आयुर्वेद में जली हुई त्वचा को आराम देने के लिए बरसों से प्रयोग किया जाता रहा है. यह पेन रिलीफ की तरह काम करता है.

5. एलोवेरा का प्रयोग

एलोवेरा का प्रयोग कर हम जले हुई स्कीन को आराम पहुंचा सकते हैं. यह त्वचा को तेजी से हील करता है.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)