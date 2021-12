कम उम्र में हो रही है दाढ़ी-मूंछ सफेद? 5 घरेलू उपायों की लें मदद, जल्द दिखेगा असर

Home Remedies To Darken Beard And Mustache: तनाव और खराब लाइफ स्‍टाइल की वजह से बालों का असमय सफेद होना बहुत ही कॉमन समस्‍या है. यही नहीं, आजकल तो दाढ़ी-मूंछ (Beard and Mustache) का भी समय से पहले सफेद ( White Hair) हो जाना लोगों के लिए समस्‍या बनती जा रही है. ऐसे में लोगों के अंदर हीन भावना या शर्मिंदगी महसूस होना आम बात है, जिससे बचने के लिए वे सलून जाकर इन्‍हें काला करने के लिए हेयर कलर का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन बता दें कि अगर आप कैमिकल युक्‍त कलर का इस्‍तेमाल दाढ़ी और मूंछ को कलर करने के लिए करते हैं तो इससे कई तरह के साइड इफेक्ट भी सामने आने लगते हैं.

ऐसे में अगर आप भी दाढ़ी और मूंछों को कलर करने की असमंजसता में हैं तो बता दें कि आप कुछ नेचुरल तरीके से भी इन्‍हें आसानी से दोबारा काला कर सकते हैं. जी हां, यहां हम आपको कुछ साधारण से घरेलू उपाय (Home Remedies) बता रहे हैं जो बालों को बिना नुकसान पहुंचाए काला बनाते हैं और इन्‍हें बार बार रंगने की भी जरूरत नहीं पड़ती. तो आइए जानते हैं क्‍या हैं वे तरीके.

दाढ़ी मूंछों को नेचुरल तरीके से काला करने के उपाय (Home Remedies To Darken Beard And Mustache)

पुदीने की पत्तियां

आप पुदीने (Mint) की पत्तियों की मदद से आसानी से दाढ़ी मूंछों को काला बना सकते हैं. इसके लिए आप पुदीने की पत्तियों का पेस्ट बनाएं और उसमें 2 चम्मच प्याज का रस मिलाएं. इसके बाद उस रस को दाढ़ी और मूंछ पर अप्लाई करें और कुछ देर के लिए छोड़ दें. इसके बाद आप इसे धो लें. कुछ ही दिनों में आपकी दाढ़ी-मूंछ के सफेद बाल फिर से काले होने लगेंगे.

गाय के दूध का मक्‍खन

बिना साइड इफेक्ट के दाढ़ी-मूंछ को काला करने के लिए आप गाय के दूध से तैयार मक्खन (Butter) का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. आप रोजाना सुबह-शाम उस मक्खन से दाढ़ी-मूंछ की मालिश करें. कुछ ही दिनों में आपको फर्क दिखने लगेगा और आपके दाढ़ी-मूंछ फिर से काली होनी शुरू हो जाएगी.

कच्चा पपीता

आप कच्चे पपीते (Papaya) को पीसकर उसका पेस्ट बना लें और एक कटोरी में रखें. इसके बाद उस कटोरी में 1 चुटकी हल्दी और 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं. इसके बाद उस पेस्ट को दिन में 3 बार दाढ़ी-मूंछ पर लगाना शुरू करें. जल्द ही आप बदलाव महसूस करेंगे.

दही–नारियल

आप दही (Curd) और नारियल (Coconut) को बराबर की मात्रा में एक कटोरी में मिक्‍स करें और इसके बाद उस घोल को सुबह-शाम दाढ़ी-मूंछ पर लगाएं. कुछ दिनों बाद ही आपके बाल काले होने शुरू हो जाएंगे.

आंवले का प्रयोग

आंवला (Amla) में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और आयरन होता है जो बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है. आप इसे यूज करने के लिए आंवले को पीसकर रातभर लोहे के बर्तन में रख दें. फिर सुबह उसे दाढ़ी-मूंछ पर लगाएं. इससे आपके बाल दोबारा से काले हो जाएंगे.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

