Tips To Get Rid of Dandruff in Winter: सर्दी में डैंड्रफ से परेशान हैं तो इन घरेलू तरीकों से भगाएं

Tips To Get Rid of Dandruff in Winter: सर्दियों (Winter) में केवल स्किन ही रूखी और बेजान नहीं होती बल्कि बालों में भी ड्राइनेस और डैंड्रफ (dandruff) काफी बढ़ जाती है. इसकी वजह से जहां स्कैल्प में खुजली की दिक्कत होने लगती है, तो वहीं डैंड्रफ भी परेशानी की वजह बनती है. इतना ही नहीं बालों (Hair) में मौजूद डैंड्रफ की वजह से कई बार लोगों के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ जाता है. इसलिए डैंड्रफ की दिक्कत से निजात पाने के लिए लोग तरह-तरह के एंटी-डैंड्रफ शैम्पू और हेयर केयर प्रोडक्ट्स की मदद लेते हैं. इसके बावजूद भी इस दिक्कत से छुटकारा नहीं मिल पाता है.

ऐसे में आप डैंड्रफ की दिक्कत से निजात पाने के लिए यहां बताये जा रहे कुछ घरेलू तरीकों को अपना सकते हैं. ये तरीके इस्तेमाल करने में जितने आसान हैं उतने किफायती भी हैं. साथ ही आपको इनसे किसी भी तरह के साइड इफेक्ट होने का खतरा भी नहीं होगा. तो आइये जानते हैं इनके बारे में.

टी ट्री ऑयल इस्तेमाल करें

अपने बालों को डैंड्रफ ने निजात देने के लिए आप टी ट्री ऑयल की मदद ले सकते हैं. इसके लिए आप शैंपू में टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदे मिक्स करके इससे हेयर वाश करें. टी ट्री ऑयल में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं. इसको इस्तेमाल करने से आपकी डैंड्रफ की दिक्कत कुछ ही समय में दूर हो जाएगी.

संतरे का छिलका और नींबू रस इस्तेमाल करें

डैंड्रफ से निजात पाने के लिए आप संतरा और नींबू की मदद ले सकते हैं. इसके लिए आप एक संतरे को छीलकर, इसके छिलके को सुखाकर बारीक पाउडर बना लें. फिर चार-पांच चम्मच नींबू के रस में एक बड़ा चम्मच संतरे के छिलके का पाउडर मिक्स करके पेस्ट बनायें. फिर इसको अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह से अप्लाई करें. इसके आधे घंटे बाद साफ़ पानी से सिर धो लें.

नारियल का तेल और कपूर इस्तेमाल करें

नारियल का तेल और कपूर का इस्तेमाल भी आप डैंड्रफ को दूर करने के लिए कर सकते हैं. इसके लिए आप कपूर को पीसकर नारियल के तेल में मिक्स कर लें. फिर इसको अपने बालों की जड़ों में लगाकर कुछ देर मसाज करें फिर एक घंटे बाद सिर धो लें.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

