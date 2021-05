अगर मिर्च काटने के बाद होती हो हाथों में जलन तो अपनाएं ये घरेलू तरीके

एलोवेरा जेल लगा सकते हैं

मिर्च काटने से पहले पहने ग्लब्स

किचन में खाना बनाते समय (While cooking in kitchen) अक्सर ही मिर्च काटने की ज़रूरत पड़ती है. कई बार मिर्च काटने के बाद (After cutting chili) हाथों में तेज जलन होने लगती है. जो साबुन से हाथ धोने के बावजूद भी कम नहीं होती है. इतना ही नहीं अगर ये जलन भरे हाथ आपके चेहरे या आंखों में लग जाएं तो ये दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ जाती है. आज हम आपको यहां कुछ ऐसे टिप्स दे रहे हैं जो मिर्च काटने की वजह से हाथों में होने वाली जलन (Burning in hands) से तो राहत देंगे ही. साथ ही ये जानने में भी मदद करेंगे कि मिर्च काटने के लिए क्या तरीके अपनाये जाएं. जिससे आप हाथों में जलन होने की दिक्कत से बचे रह सकें.अगर मिर्च काटने के बाद हाथों में जलन हो रही हो तो इसको दूर करने के लिए आप आटा गूंथने का तरीका अपना सकते हैं. अगर आप आटा गूंथने की प्रक्रिया को 5-7 मिनट तक दोहराते रहते हैं तो आपके हाथों की जलन दूर होने में मदद मिलती है.मिर्च काटने की वजह से हाथों में होने वाली जलन को दूर करने के लिए एलोवेरा जेल की मदद ली जा सकती हैं. इसके लिए एलोवेरा जेल को हाथों में लगाकर 4-5 मिनट तक हाथों की मसाज करें. इससे जलन से राहत मिलेगी.खाना बनाते समय मिर्च काटने के चलते हाथों में हो रही जलन को दूर करने के लिए आप ठंडे तेल यानी ठंडे तेल का सहारा ले सकते हैं. इससे आपके हाथों की जलन तो दूर होगी ही ठंडक भी महसूस होगी.अगर हाथों में मिर्च काटने की वजह से जलन हो रही हो तो इसको दूर करने के लिए आप दही की मदद भी ले सकते हैं. इसके लिए आप ठंडे दही को हाथों में लगाकर 5 मिनट तक हाथों की मसाज करें. जलन से काफी राहत मिलेगी.कई बार लोग जल्दी की वजह से नंगे हाथों से ही मिर्च काटने लग जाते हैं और इसी वजह से उनको हाथों में जलन होने की दिक्कत से गुज़रना पड़ता है. इसलिए ज़रूरी है कि मिर्च काटने से पहले हाथों में ग्लब्स पहन लिए जाएं. जिससे हाथों में जलन की परेशानी से बचा जा सके. ध्यान रहे कि मिर्च काटने के बाद ग्लब्स को हमेशा उल्टा करके ही उतारें.मिर्च काटने के लिए कभी भी चाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बल्कि कैंची से मिर्च काटनी चाहिए. इससे मिर्च जल्दी कटेगी साथ ही हाथों में जलन होने की दिक्कत भी नहीं होने पायेगी. अगर किसी वजह से चाकू का इस्तेमाल करना पड़े तो मिर्च को हाथों में पकड़कर काटने की बजाय, चॉपर बोर्ड या चकले पर रखकर इसको काटा जा सकता है.