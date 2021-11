Home Remedies To Get Rid Of Warts : कई लोगों के चेहरे, गर्दन, हाथ, पैर, पीठ आदि पर मस्‍से (Wart) हो जाते हैं जो अलग से ही नजर आते हैं. ये मस्‍से आपकी खूबसूरती को कम करते हैं और कई बार लोगों को शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है. अगर आप भी मस्‍से की समस्‍या से जूझ रहे हैं तो आप कुछ घरेलू उपायों (Home Remedies) की मदद से इन्‍हें दूर कर सकते हैं. हालांकि इन उपायों का असर धीरे धीरे होता है और इन्‍हें हटाने में कई हफ्ता लग सकता है. ऐसे में आप अगर मस्सों की समस्या से परेशान हैं तो इन आसान से घरेलू उपायों को आजमा सकते हैं.

मस्‍सों को हटाने का घरेलू उपाय

1.सेब का सिरका

अगर आप मस्सों को हटाने के लिए सेब के सिरके का प्रयोग करें तो आप इन्‍हें जड़ से खत्म कर सकते हैं. इसके लिए आप प्रतिदिन कम से कम 3 बार मस्सों पर रुई की सहायता से इसे लगाएं और ऊपर से रुई चिपका दें. ऐसा आप रोज करें. कुछ ही दिनों में मस्से का रंग गहरा हो जाएगा और उसकी त्वचा सूखकर निकल जाएगी. अगर जलन हो तो आप इस पर ऐलोवेरा जैल लगा सकते हैं.

2.लहसुन की कलियां

आप मस्‍सों को हटाने के लिए लहसुन की कलियों को छीककर काट लें और इसे मस्सों पर रगड़ें. आप इसका पेस्ट बनाकर मस्सों पर लगा भी सकते हैं. ऐसा करने से कुछ ही दिनों में मस्से गिर जाएंगे.

3.नींबू का रस

आप मस्‍सों पर नींबू का रस लगा सकते हैं. आप नींबू को रुई की मदद से मस्से पर लगाएं. मस्‍से कुछ ही दिनों में गिर जाएंगे.

4.आलू का रस

आलू को काटकर मस्सों पर रगड़ने से अनचाहे मस्सों से निजात पाया जा सकता है. आप चाहें तो आलू का रस रात भर मस्सों पर लगाकर रखें.

5.बेकिंग सोडा

मस्से को हटाने के लिए बेकिंग सोडा को अरंडी के तेल में मिलाकर पेस्ट तैयार करें और इसे मस्सों पर लगाएं. कुछ ही दिनों में फायदा दिखेगा.

6.अनानास का रस

अगर आप मस्‍से पर अनानास का रस लगाएं तो कुछ ही दिनों में मस्‍से का रंग हल्‍का हो जाएगा और ये गिर जाएंगे. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

