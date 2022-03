How To Get Rid Of White heads : अगर आपके चेहरे पर व्हाइट हेड (White heads) की समस्‍या दिख रही है तो स्किन केयर (Skin Care) में कुछ खास बदलाव लाकर इसे दूर किया जा सकता है. इसके लिए स्किन की खास साफ-सफाई की जरूरत पड़ती है और ऑयल ग्‍लैंड को कंट्रोल करने के लिए खान-पान में भी बदलाव करना पड़ता है. दरअसल ऑयली स्किन के लोगों को व्‍हाइट हेड्स की समस्‍या अधिक होती है. कई बार ये परेशानी महिलाओं में पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, किशोरावस्था, गर्भावस्था और मीनोपॉस के समय में हार्मोन्स में बदलाव के कारण भी हो सकती है. जबकि कई बार बर्थ कंट्रोल पिल्‍स जैसी दवाओं की वजह से भी वाइटहेड्स हो जाते हैं. ऐसे में इस समस्या से निजात पाने के लिए घरेलू उपायों (Home Remedies) की मदद ली जाए तो ये अधिक फायदेमंद साबित होता है. घरेलू उपायों से स्किन को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ता. तो आइए जानते हैं कि किन घरेलू उपायों की मदद से व्‍हाइट हेड्स की समस्‍या को दूर किया जा सकता है.

व्‍हाइट हेड्स की समस्‍या को दूर करने के घरेलू उपाय

स्टीम

एक कटोरे में गर्म पानी रख लें और इससे चेहरे पर भाप लें. इसके लिए मोटे तौलिया से चेहरे को गर्म पानी के ऊपर ढंक लें और 2 से 3 मिनट तक भाप लें. धीरे धीरे एक से दो बार ऐसा करने पर व्‍हाइट हेड्स गायब हो जाएंगे.

नींबू का प्रयोग

नींबू में एसिडिक तत्‍व होते हैं जो स्किन के अतिरिक्त तेल को सोखने का काम करते हैं. इसमें एंटीबैक्‍टीरियल गुण भी होते हैं जो संक्रमण को दूर कर सूजन को भी कम करते हैं. इसके लिए आप नींबू के रस में समान मात्रा में पानी मिलाकर प्रभावित जगह पर लगाएं और 20 मिनट के लिए छोड़ दें. ऐसा आप रोज करें. वाइटहेड्स से निजात मिल जाएगी.

शहद का इस्तेमाल

माइक्रोवेव में एक चम्मच शहद को 15 सेकंड के लिए गर्म करें और स्किन को साफ करने के बाद शहद को गुनगुना गर्म करके स्किन पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें. आपकी स्किन में निखार आएगा और वाइटहेड्स से भी छुटकारा मिलेगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

