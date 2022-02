अनाज में कीड़े लगने से बचाने के लिए अपनाएं ये घरेलू उपाय

How to protect grains from insects: हमारे घरों में अनाज जैसे-दाल, चावल, मसाले आदी को स्टोर करके रखने की परम्परा बहुत पुरानी है. परंतु स्टोर (Store) कर रखे गए अनाज में अक्सर बारिश के बाद नमी आ जाती है. अनाज में सीलन की वजह से यह बेस्वाद हो जाता है, साथ ही इनमें कीड़े भी पड़ने लगते हैं. आपने अपने घरों में अनाज के डिब्बों पर कीड़े (Insects) चलते हुए देखे होंगे. ऐसे में कई लोग इस अनाज को खराब मान कर फेंक देते हैं और कई लोग उसको धोकर दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन घर में इस्तेमाल किये जाने वाला कुछ अनाज ऐसा होता है, जिसे धोना संभव नहीं होता, जैसे आटा.

यदि घर के आटे में कीड़े पड़ जाएं तो इसको धोया नहीं जा सकता. ऐसे में इसे फेंकना ही एकमात्र उपाय बचता है. आज हम आपको यहां कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे (Home remedies) बताने जा रहे हैं जिनसे आपके घर में रखे अनाज में कीड़े नहीं पड़ेंगे तो चलिए जानते हैं कुछ टिप्स.

नीम के पत्ते

यदि आपके घर में भी अनाज को स्टोर करके रखा जाता है तो अनाज रखने से पहले डिब्बे को अच्छी तरह से धो लें और इसे धूप में सुखा लें. जब यह अच्छी तरह से सूख जाए तो इसमें अनाज के साथ नीम की पत्तियां डालकर रख दें. स्टोर किए गए अनाज में नीम की पत्तियां रखने से कीड़े नहीं पनपते और यदि अनाज में कीड़े हों तो वह भी मर जाते हैं.

लाल मिर्च का उपयोग

स्टोर किए गए आटे में अक्सर कीड़े लगने की समस्या देखी जाती है. आटे में कीड़े लगने से बचाने के लिए साबुत लाल मिर्च का उपयोग किया जा सकता है. आटे में साबुत लाल मिर्च रखने से कीड़े नहीं पड़ते और आटा खराब भी नहीं होता. इसके अलावा आप चाहें तो आटे में खाड़ा नमक डाल कर भी रख सकते हैं.

माचिस का उपयोग

घर में स्टोर की गई दालों को कीड़ों से बचाने के लिए आप दालों और अनाज के बीच में माचिस की तीलियां रख सकते हैं. माचिस की तीलियों में सल्फर पाया जाता है. जिसके कारण दालों और अनाज में पाए जाने वाले कीड़े मर जाते हैं और आपका अनाज सुरक्षित रहता है.

