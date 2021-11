वेडिंग सीजन से पहले अंडर आई डार्क सर्कल से चाहिए छुटकारा तो आज से करें ये काम

Home Remedies To Remove Under Eye Dark Circle : आंखों के नीचे काले घेरे (Under Eyes Dark Circles) हमें थका हुआ और उम्रदराज दिखाते हैं. महिलाएं इन्‍हें ढंकने के लिए कई बार मेकअप का सहारा लेती हैं लेकिन डार्क सर्कल को छुपाने में नाकामयाब होती हैं. आपको बता दें कि आप प्राकृतिक उपचारों (Home Remedies) से भी इन्हें हल्का कर सकते हैं. तो यहां हम आपको कुछ ऐसे आसान और घरेलू उपाय बता रहे हैं जिनकी मदद से आप डार्क सर्कल को आसानी से दूर कर सकते हैं. ये घरेलू उपचार आपकी स्किन को हेल्‍दी और ग्‍लोइंग भी बनाने में मदद करते हैं. तो आइए जानते हैं कि किन चीजों का प्रयोग कर हम अंडर आई डार्क सर्कल को कम कर सकते हैं.

अंडर आई डार्क सर्कल को हटाने के घरेलू उपाय

1.ठंडा दूध का प्रयोग

एक कटोरी में थोड़ा सा ठंडा दूध लें और इसमें रुई के गोले डालकर भिगो लें. अब इस रूई को आंखों के ऊपर इस तरह रखें कि ये डार्क सर्कल्स को कवर करे. करीब 20 मिनट के लिए इन्‍हें छोड़ दें. आप इस समय लेट जाएं तो बेहतर है. अब ताजे पानी से इसे धो लें और हर दिन ऐसा सुबह और रात में करें.

2.गुलाब जल और दूध का प्रयोग

ठंडे दूध में अगर आप गुलाब जल को बराबर मात्रा में मिलाएं और इस मिश्रण में दो कॉटन पैड भिगो दें. इन्हें अपनी आंखों के ऊपर रखें और इससे डार्क सर्कल्स को कवर कर लें. आप 20 मिनट तक लगाकर इन्‍हें हटाएं. इसके बाद ताजा पानी से इन्‍हें धो लें. ऐसा हर दिन दो बार करें. एक सप्‍ताह में इसमें अंदर दिखने लगेगा.

3.बादाम का तेल और दूध

ठंडे दूध में बराबर मात्रा में बादाम का तेल मिलाएं. इस मिश्रण में दो कॉटन बॉल्स डुबोएं. अब इस कॉटन बॉल्स को आंखों पर इस तरह रखें कि ये डार्क सर्कल्स को कवर हो. 20 मिनट के लिए इसे आंखों पर इसी तरह रहने दें. इसके बाद ताजा पानी से धो लें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.