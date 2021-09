मॉनसून में सिर में खुजली और चिपचिपाहट से हैं परेशान? ट्राई करें ये होम रेमेडी, मिलेगा आराम

Home Remedy To Get Rid Of Hair Stickiness And Itching : बारिश के मौसम में बालों की समस्‍या बढ़ जाती है. यह समस्‍या बारिश (Monsoon) के पानी और ह्यूमिडिटी बढने के कारण होती है. अगर इस मौसम में बालों की सफाई बेहतर तरीके से ना की जाए तो समस्‍या और अधिक बढ़ सकती है. लेकिन कई बार बालों (Hair) के स्‍कैल्‍प में खुजली नॉर्मल शैंपू के बाद भी नहीं जाती और यह हमें परेशान कर देती है. इसके अलावा बालों में ऑयल ग्‍लैंड एक्टिव हो जाने की वजह से बाल अधिक तैलीय और चिपचिपे (Stickiness) हो जाते हैं. ऐसे में इन्‍हें खास देखभाल और ट्रीटमेंट की जरूरत होती है. यहां हम आपको ऐसी होम रेमेडी बताने जा रहे हैं जिसे अपनाकर आप एक बार के प्रयोग में ही अपनी समस्‍या को कम कर सकते हैं. ये बालों को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी और बालों की अन्‍य समस्‍या को भी ठीक करने में मदद करेंगी. तो आइए जानते हैं क्‍या है ये घरेलू उपाय.

सामग्री

ग्रीन टी बैग, एक नींबू का रस, पुदीने के पत्ते, पानी.

इसे भी पढ़ें : हेयर कलरिंग से पहले इन 5 बातों का रखें ख्याल, बाल दिखेंगे सिल्‍की और खूबसूरत

बनाने की पहली विधि

बालों की चिपचिपाहट को हटाने के लिए सबसे पहले एक ग्‍लास पानी को गर्म करें. जब पानी उबलने लगे तो इसमें ग्रीन टी बैग, पुदीने की 6 से 7 पत्तियां डाल लें. अब इसे ढंक कर 5 मिनट तक गैस कम कर उबलने दें. इसके बाद पानी आधा हो जाएगा. ऐसा होने पर गैस बंद करें और इसमें 2 चम्‍मच नींबू का रस डालें. अब इस मिश्रण को ठंडा होने के लिए रख दें. ठंडा होने पर इसे एक बर्तन में छान लें और जब नहाने जाएं तो शैंपू के बाद इस पानी से बालों को धो लें. इसे ऐसे ही बालों में रहने दें और टॉवेल में बालों को लपेट कर रखें. सूखने दें.

इसे भी पढ़ें : मॉनसून में फुट केयर के लिए फॉलो करें ये 5 टिप्स, पैर हमेशा रहेंगे कोमल और इंफेक्‍शन फ्री

बनाने की दूसरी विधि

आप नींबू का रस और पुदीने के पत्तों को एक साथ मिक्सी में मिक्स करें और इस पेस्‍ट को हेयर मास्क की तरह बालों मे लगा लें. इस मास्क को बालों में 20 मिनट के लिए लगाकर रखें. अब अपने बालों को गुनगुने पानी से धो लें. आपके बालों की चिपचिपाहट कम होगी और एक्‍स्‍ट्रा ऑयल हट जाएंगे. आप ऐसा वीक में एक दिन कर सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)