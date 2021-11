डार्क सर्कल्स दूर करने के लिए घर पर बनाएं ये 5 फेस मास्क, वेडिंग सीजन में स्किन दिखेगी फ्लॉलेस

Homemade Face Mask To Get Rid Of Under Eye Dark Circles : आंखों के आसपास की स्किन काफी नाजुक और सेंसिटिव होती है. थोड़ा भी थकान या तनाव से आंखों के नीचे काले (Under Eye Dark Circles) घेरे नजर आने लगते हैं. इन्‍हें छिपाने के लिए अगर इन पर मेकअप और कैमिकल वाले प्रोडक्‍ट प्रयोग करें तो ये अधिक काले और गहरे हो जाते हैं. अगर आप भी डार्क सर्कल (Homemade Face Mask) से परेशान हैं तो इन्‍हें मेकअप से छिपाने की बजाय आप कुछ घरेलू और नेचुरल चीजों की मदद लें. ये होममेड मास्‍क डार्क सर्कल को हमेशा के लिए गायब करने के साथ साथ स्किन (Skin) को भी बेहतर बनाते हैं. इन होममेड फेस मास्‍क के प्रयोग से स्किन तेजी से हील होती है और डार्क सर्कल की समस्‍या बहुत ही आसानी से हमेशा के लिए ठीक हो जाती है. तो अगर आप भी शादियां (Wedding) अटेंड करने वाले हैं तो यहां बताए गए फेस पैक की मदद लें और डार्क सर्कल को दूर करें.

डार्क सर्कल को दूर करने के लिए फेस मास्‍क

1.ऑरेंज जूस और ग्लिसरीन फेस मास्‍क

आप संतरे के रस में कुछ बूंद ग्लिसरीन की मिलाएं और इस मिश्रण को कॉटन पैड से भिगोकर अपनी आंखों के नीचे रखें. इससे डार्क सर्कल कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे. ऑरेंज जूस में स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है जो काले घेरों को जल्द ठीक करने में काफी मदद करते हैं.

2.खीरा फेस मास्‍क

खीरे के टुकड़े अपनी आंखों पर रखने से आप न केवल तरोताजा महसूस करते हैं बल्कि खीरे में मौजूद पानी आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है. खीरे में मौजूद विटामिन सी स्किन को पोषित करता है और नमी बनाए रखने के लिए भी जाना जाता है. इसके प्रयोग से डार्क सर्कल कम होते हैं.

3.एलोवेरा जेल फेस मास्‍क

एलोवेरा जेल को अगर डार्क सर्कल्स पर लगाकर मालिश किया जाए तो डार्क सर्कल आसानी से खत्म किए जा सकते हैं. यह स्किन को हाइड्रेट भी करता है.

4.आलू और पुदीना फेस मास्‍क

आलू और पुदीने की पत्तियों का पेस्ट बना लें और इसका रस निकालकर कॉटन पैड से भिगोकर उन्हें अपनी आंखों के नीचे वाले हिस्से पर 10 मिनट के लिए रोज प्रयोग करें.

5.कॉफी फेस मास्क

डार्क सर्कल दूर करने के लिए आप कॉफी मास्क अपने आंखों के नीचे लगाएं. आप कटोरी में कॉफी पाउडर और नारियल तेल को मिलाएं और इसे आंखों के नीचे अप्‍लाई करें. आप कॉफी पाउडर और शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.

