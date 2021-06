घर पर बनाएं ये होममेड ऑयल, सफेद बालों को कुछ ही हफ्तों में बनाते हैं काला

Homemade Hair Oil For White Hair Problem And How To Use It: इन दिनों हर उम्र के लोग सफेद होते बालों (White Hair) से परेशान हैं. इसकी वजह डॉक्‍टर अनहेल्‍दी डाइट और कैमिकल युक्‍त प्रोडक्‍ट्स का प्रयोग बताते हैं. इसके अलावा,अगर आपके जीवन में अत्‍यधिक तनाव है तो भी आपके खूबसूरत बाल धीरे धीरे सफेद हो सकते हैं. इन्‍हें छिपाने के लिए आमतौर पर लोग या तो कैमिकल युक्‍त हेयर डाई या हेयर कलर का उपयोग करते हैं या महंगी दवाओं का सेवन करने लगते है. इन सबका कहीं ना कहीं हमारी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है. ऐसे में अगर आप घरेलू उपायों (Home Remedies) की मदद लेना चाहते हैं तो यहां कुछ होम मेड ऑयल बनाने की विधि बताई जा रही है जो नेचुरल तरीके से आपके बालों को काला करेगी. यही नहीं, इनसे बाल की अन्‍य समस्‍याओं को भी दूर किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि हम अपने सफेद होते बालों को किस प्रकार नेचुरल तरीके से काला बना सकते हैं.बता दें कि नारियल और आंवला दोनों ही बालों की खूबसूरती के लिए बहुत जरूरी है. नारियल तेल जहां बालों को नॉरिश करता है वहीं विटामिन सी से भरपूर आंवला में कोलेजन बढ़ाने की क्षमता होती है. बालों के विकास के लिए कोलेजन बहुत ही जरूरी होता है. ऐेसे में आप 3 बड़े चम्मच नारियल तेल में 2 चम्मच आंवला पाउडर मिलाएं और इसे गर्म करें. 2 मिनट बाद आप इसे ठंडा होनें दें और बालों की जड़ों में लगाएं. इसे लगाते समय अच्छे से उंगलियों से मसाज करें. बेहतर होगा कि आप रात को बालों में लगाएं और रातभर के लिए रहने दें. सुबह शैम्पू से बालों को धो दें. वीक में दो दिन जरूर करें.इसे भी पढ़ें : स्किन केयर रुटीन में इस तरह करें ग्लिसरीन को शामिल, स्किन रहेगी हाइड्रेटेड कलौंजी का तेल और ऑलिव ऑयल बालों को काला बनाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है. सफेद बालों से छुटकारा दिलाने के लिए आप एक बड़ा चम्मच कलौंजी का तेल और एक चम्मच ऑलिव ऑयल को मिलाएं और इस मिश्रण से बालों की जड़ों में मालिश करें. एक घंटे बाद गुनगुने पानी से इसे धो लें. आपके बाल शाइनी और मजबूत भी बनेंगे.सरसों के तेल में भरपूर मात्रा में आयरन, मैग्निशियम, सेलिनियम, जिंक और कैल्शियम होते हैं जबकि अरंडी ऑयल में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है. ये सारे तत्‍व बालों को हेल्‍दी रखने में काफी सहायक होते हैं. इनका प्रयोग करने के लिए आप दो चम्मच सरसों का तेल लें और इसमें एक चम्मच अरंडी का तेल मिलाकर गर्म करें. जब तेल ठंडा हो जाए तो इसे बालों की जड़ों में लगाएं. अब इसे 10 मिनट तक अच्छे से मालिश करें और एक घंटे बाद बालों को शैंम्पू से धो लें.इसे भी पढ़ें : दादी नानी के ये 5 घरेलू नुस्‍खे, बढ़ाएंगे आपकी सुंदरता बालों को काला बनाने के लिए आप चम्मच नारियल तेल को उबालें और इसमें एक मुट्ठी मेहंदी की पत्तियों को डाल लें. तेल को 5 मिनट तक उबालें और ठंडा होने पर बालों में लगाएं. एक घंटे बाद शैंपू से धो दें. बाल कुछ ही दिनों में काले होने लगेंगे.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)