बड़े होंठ पाने के लिए नहीं पड़ेगी इंजेक्शन की जरूरत, दालचीनी से लिप प्लंपर बनाकर होठों को दें फुलर शेप

हाइलाइट्स दालचीनी और अदरक का लिप प्लंपर होठों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मददगार है. दालचीनी और जैतून के तेल का लिप प्लंपर लगाने से होठों का कालापन दूर होने लगता है.

How to get fuller shape lips at home: सुंदर होंठ चेहरे की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करते हैं. हालांकि कुछ लोगों को अपने होठों का शेप अच्छा नहीं लगता है. ऐसे में ज्यादातर लोग इंजेक्शन की मदद से होठों को बड़ा और सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं. लेकिन अगर आप चाहें तो इंजेक्शन की बजाए कुछ तरीकों से दालचीनी का लिप प्लंपर बनाकर होठों को आसानी से फुलर शेप (Fuller shape) दे सकते हैं.

बड़े होंठ फेशियल ब्यूटी को हाईलाइट करने में सहायक होते हैं. जिसके चलते होठों को बड़ा बनाने के लिए लोग डर्मा फिलर, प्लास्टिक सर्जरी और इंजेक्शन की मदद लेते हैं. वहीं फुलर शेप लिप्स के लिए ये ट्रीटमेंट काफी मंहगे भी होते हैं. इसीलिए हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं दालचीनी से लिप प्लंपर बनाने के टिप्स, जिसका प्रयोग करके आप घर बैठे होठों को बड़ा और आकर्षक बना सकते हैं.

दालचीनी और पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल

दालचीनी और पेट्रोलियम जेली का लिप प्लंपर बनाने के लिए सबसे पहले दालचीनी को पीसकर पाउडर बना लें. अब दालचीनी के पाउडर में पेट्रोलियम जेली मिलाकर होठों पर लगाएं और 2-3 मिनट तक लिप्स की मसाज करें. कुछ देर बाद कपड़े से पोंछ कर होठों को साफ कर लें और लिप बाम लगा लें.

ये भी पढ़ें: ग्लॉसी लिपस्टिक से मैट टच पाने के लिए फॉलो करें ये टिप्स, ऐसे दें होठों को स्मूद और क्लासी लुक

दालचीनी और नमक लगाएं

दालचीनी और नमक की मदद से भी आप होठों को फुलर शेप दे सकते हैं. इसके लिए दालचीनी पाउडर में जैतून का तेल और हल्का सा नमक मिला लें. अब इस पेस्ट को होठों पर लगाएं और 5 मिनट तक मसाज करने के बाद साफ पानी से धो लें. फिर होठों पर मॉइश्चराइजर लगा लें.

दालचीनी और शिया बटर की लें मदद

होममेड लिप प्लंपर बनाने के लिए 2-3 बूंद दालचीनी के तेल में शिया बटर मिलाकर लिप्स पर लगाएं और 3-4 मिनट तक मसाज करने के बाद होठों को साफ पानी से धो लें. इससे आपके लिप्स मुलायम और भरे नजर आएंगे.

ये भी पढ़ें: पुरानी लिपस्टिक को इन आसान तरीकों से करें रिवाइव, मिनटों में बन जाएगी नयी और ग्लॉसी

दालचीनी और अदरक ट्राई करें

दालचीनी और अदरक का लिप प्लंपर बनाने के लिए दालचीनी पाउडर में अदरक पाउडर, 2 बूंद पिपरमिंट एसेंशियल ऑयल और कोकोनट ऑयल मिक्स करके लिप्स पर अप्लाई करें. फिर 2-5 मिनट तक होठों की मसाज करने के बाद इसे साफ पानी से धो लें. इससे लिप्स का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा और आपके होंठ फुलर शेप में लगने लगेंगे.

दालाचीनी के साथ जैतून का तेल लगाएं

दालचीनी और ऑलिव ऑयल का लिप प्लंपर बनाने के लिए दालचीनी की डंडी को जैतून के तेल में 1-2 हफ्तों के लिए अच्छी तरह से भिगोने के बाद निकाल लें. अब ऑलिव ऑयल को होठों पर लगाएं और मसाज करने के बाद लिप्स पर मॉइश्चराइजर अप्लाई करें. इससे आपके होठों की ब्लैकनेस भी खत्म हो जाएगी.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Fashion, Lifestyle, Skin care