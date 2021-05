घर पर भी कर सकते हैं असली और नकली शहद की पहचान, अपनाएं ये अचूक तरीके

Identify Real And Fake Honey At Home: शहद (Honey) का प्रयोग प्राचीन काल से ही खाने और औ‍षधियों के लिए किया जाता रहा है. यह स्‍वाद में जितना टेस्‍टी है सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है. इसके गुणों की बात करें तो इसमें हाई एंटीऑक्सिडेंट गुण होते हैं जो शरीर के टॉक्सिन को बाहर निकालने में काफी मददगार है. इसके अलावा, इसमें कई प्‍लांट कॉम्‍पोनेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर को कई बीमारियों से दूर रखता है. कई गुणों से भरपूर इस शहद का डिमांड भी बहुत है. इसी डिमांड की वजह से बाजार में कई नकली शहद की कंपनियां भी आ गई हैं जो सेहत पर बुरा असर डाल सकती हैं. इन्‍हें देखकर कोई दोनों में अंतर नहीं निकाल सकता. ऐसे में कुछ घरेलू तरीके (Home Techniques) हैं जिनकी मदद से आप घर पर ही असली और नकली शहद (Identify Real And Fake Honey) की पहचान कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं आखिर क्‍या है वो तरीके.शीशे के ग्‍लास में गर्म पानी भरें और इसमें एक चम्मच शहद डालें. अगर यह ग्‍लास की तली में बैठ जाता है यानी कि ये असली शहद है लेकिन अगर ये पानी में घुल जाता है तो समझिए शहद मिलावटी है.आग से भी शहद की शुद्धता की जांच की जा सकती है. इसके लिए एक मोमबत्‍ती जलाएं और एक लकड़ी में रूई लपेट कर उस पर शहद लगा लें. फिर इस शहद लगी रूई को आंच पर रखें. अगर रुई जलने लगती है यानी कि शहद मिलावटी नहीं है और अगर जलने में समय लगता है यानी कि शहद में पानी की मिलावट हुई है.इसे भी पढ़ें : बिना बीज वाले बैंगन खरीदना हों तो रखें इन बातों का ख्‍याल, रेसिपीज़ बनेंगी हमेशा स्‍वादिष्‍ट शहद की शुद्धता की जांच के लिए आप ब्लोटिंग पेपर या टिश्यू पेपर का प्रयोग कर सकते हैं. इसके लिए शहद की दो बूंद ब्लोटिंग पेपर या टिश्यू पर डालें. अगर शहद में पानी की मिलावट होगी तो उसे पेपर उसे सोख लेगा जबकि शहद शुद्ध हुआ तो पेपर पर ही जमा दिखेगा.आप ब्रेड की मदद से भी शहद के शुद्ध होने की पहचान कर सकते हैं. आप ब्रेड पर अच्‍छी तरह से शहद लगाएं और 5 मिनट के लिए छोड दें. अगर बेड मुलायम या गीला हो रहा है यानी कि यह नकली शहद है जबकि शहद असली हुआ तो ब्रेड पर शहद उसी तरह दिखेगा.शहद की एक बूंद अंगूठे और उंगली के बीच रखें और इससे तार की जांच करें. अगर शहद शुद्ध होगा तो इसमें मोटी तार बनेगी और यह अंगूठे पर जमा रहेगा जबकि मिलावटी शहद में पतला तार बनेगा और यह फैल जाएगा.इसे भी पढ़ें : फल-सब्जियां खरीदते समय कोरोना संक्रमण से रहें सावधान, इनकी सफाई में रखें इन बातों का ख्‍याल कांच की गिलास में एक बड़ा चम्मच शहद डालें और उसमें 2-3 बूंद सिरका और थोड़ा-सा पानी डालकर मिला लें. 2 से 3 मिनट में अगर इसमें झाग उठने लगा है यानी कि ये मिलावटी है.