लैपटॉप पर घंटों काम करने से होने लगा है सिर दर्द तो करें ये उपाय, तुरंत मिलेगा आराम

How can I prevent headache on my computer? कंप्‍यूटर और लैपटॉप हमारे लाइफ स्‍टाइल (Lifestyle) का हिस्‍सा बन चुका है. फिर वह चाहे ऑफिस का काम हो, पढाई या इंटरटेनमेंट. वर्क फ्रॉम होम कल्‍चर शुरू होने के बाद तो कंप्यूटर के सामने बैठे-बैठे अब शरीर पर भी इसका असर दिखने लगा है. लगातार कई घंटे तक स्‍क्रीन पर नजरें गड़ाए रहने की वजह से सिर (Headache) और आंखों में दर्द की शिकायत तेजी से लोगों में बढ़ रही है. हेल्‍थलाइन के मुताबिक, लैपटॉप या कंप्‍यूटर पर घंटों काम करने से होने वाले सिरदर्द की सबसे बड़ी वजह दरअसल आई स्‍ट्रेन (Eye Strain) है जो घंटों तक स्‍क्रीन पर फोकस करने की वजह से हो रही है. यह स्‍क्रीन (Screen) की लगातार बढ़ती घटती रोशनी की वजह से और अधिक बढ़ जाती है और सिर दर्द का कारण बनती है.

सिर दर्द की वजहें

-कंप्‍यूटर या लैपटॉप पर घंटों काम के बीच आपका दिमाग आंखों को फोर्स करता है कि वह स्क्रीन पर टिकी रहें. ऐसे में आंखें थक जाती हैं और सिर दर्द होने लगता है.

-अगर आप लगातार सही पोर्शर में बैठकर काम नहीं कर रहे तो इससे आपके सर्वा‍इकल नेक पर स्‍ट्रेस पड़ता है और आंखों और सिर में दर्द शुरू हो जाता है.

-कंप्यूटर से आने वाली तेज लाइट हमारी आंखों और आसपास के मसल्‍स को थका देती है.

-घटती बढती रोशनी से आंखों को बार बार फोकस करने में अधिक स्‍ट्रेस होता है और सिर में दर्द शुरू हो जाता है.

इस तरीके से रखें सिर दर्द को दूर

पहला तरीका

आप 20-20-20 फॉर्मूला अपनाएं. यानी हर 20 मिनट पर 20 सेकंड के लिए स्क्रीन से आंखें हटाएं और 20 फीट की दूरी तक देखें.

दूसरा तरीका

घर के अंदर डिम लाइट का प्रयोग करें और जहां तक हो सके तेज धूप या किसी अन्य रोशनी से बचें.

तीसरा तरीका

जब भी लैपटॉप पर काम करें तो तय करें कि हमेशा हैंडल वाली कुर्सी का ही प्रयोग करें.

चौथा तरीका

अगर लैपटॉप में नाइट मोड स्‍क्रीन लाइट ऑप्‍शन है तो इसका दिन के वक्‍त भी प्रयोग करें.

पाचवां तरीका

स्‍क्रीन की ब्राइटनेस को कम करें और इसके बाद काम करें.

छठा तरीका

फॉन्‍ट साइज छोटा न रखें. इसे हमेशा बढ़ाकर ही काम करें.

सातवां तरीका

काम के दौरान ओवरहेड लाइट का प्रयोग नहीं करें.

आठवां तरीका

हो सके तो स्‍क्रीन पर ग्‍लेयर फिल्‍टर का इस्तेमाल करें.

नौवां तरीका

बार बार पलकों को झपकाएं, एक टक स्‍क्रीन को देखने से बचें.

दसवां तरीका

अंधेरे में काम करने से बचें. अगर आप इन तरीकों को ध्‍यान में रखकर काम करें तो आप सिर दर्द की परेशानियों से बच सकते हैं और बिना किसी दिक्‍कत के काम कर सकते हैं.

