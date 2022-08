हाइलाइट्स नेल्‍स क्‍यूटिकल्‍स केयर के लिए आप शहद का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. नाखूनों में चमक लाना हो तो आप शदह के साथ नींबू का इस्‍तेमाल करें.

How Honey Can Help Improve Your Nails : अगर आपके नाखून इन दिनों कमजोर हो गए हैं और बार-बार टूट रहे हैं तो आप कुछ घरेलू उपायों की मदद से इन्‍हें मजबूत बना सकते हैं. दरअसल हमारे किचन में कई ऐसी प्राकृतिक खाने की चीजें मौजूद होती हैं जो पोषक तत्वों से भरपूर हैं और जो नाखूनों को हेल्‍दी बनाने के काम भी आ सकते हैं. इन्‍हीं में से एक नेचुरल चीज है शहद. जी हां, शहद की मदद से आप ना केवल टूटते नाखूनों को मजबूत बना सकते हैं बल्कि ये नाखूनों के डैमेज क्‍यूटिकल्‍स को नरिश कर हील करने में भी काफी मदद करता है.

इस तरह करें शहद से नाखूनों का ख्‍याल

नेल्‍स क्‍यूटिकल्‍स केयर

नाखून के आसपास की स्किन काफी नाजुक होती है. अगर ये डैमेज होने लगती हैं तो इसका असर नाखूनों की सेहत पर भी पड़ता है. ऐसे में इन्‍हें सबसे जरूरी होता है बेहतर तरीके से मॉइश्‍चराइज रखना. इसके लिए आप अगर शहद का इस्‍तेमाल करें और नाखूनों की रोज इससे मालिश करें तो नेल्‍स के क्‍यूटिकल्‍स हेल्‍दी रहते हैं. ऐसे में आप वर्जिन हनी की मदद से अपने नेल्‍स का केयर कर सकते हैं.

नाखूनों में चमक लाने के लिए

एक कटोरी लें और इसमें एक चम्‍मच शहद रखें. अब इसमें आधा चम्‍मच नींबू का रस डाल लें और अच्‍छी तरह से इसे मिला लें. अब इससे नाखूनों की मसाज करें. 20 मिनट बाद पानी से धो लें. नाखून बिना नेलपेंट के भी शाइन करेगी.

एंटी फंगल के रूप में

शहद में एंटी फंगल गुण होते हैं. यह नाखूनों में फंगल की समस्‍या को भी ठीक कर सकते हैं. इसका इस्‍तेमाल करने के लिए आप शहद की एक बूंद नाखून पर डालें और इस पर बैंडेड लगा लें. ऐसा कुछ दिन रोज करें. आप रात में इसे लगाएं और हाथ में ग्‍लव्‍स पहन लें.

एक्‍स्‍ट्रा हाइड्रेशन के लिए

नाखूनों पर ग्‍लो लाने के लिए आप एक चम्‍मच नारियल या ऑलिव ऑयल लें और इसमें एक चम्‍मच शहद मिलाकर फेट लें. अब इससे नाखूनों की रोज मसाज करें. कुछ ही दिनों में आपके नाखून और आसपास की स्किन हेल्‍दी और हाइड्रेटेड दिखेगी.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

