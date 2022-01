विंटर स्किनकेयर रूटीन में इस तरह करें Essential Oils को शामिल, घर बैठे पाएं स्पा का एक्सपीरियंस

How to Make Boiled Rice: उबले चावल बनाने की सबसे आसान रेसिपी

How To Add Essential Oils In Your Skincare : विंटर (Winter) में स्किन के लिए एसेंशियल ऑयल्‍स (Essential Oil) काफी उपयोगी और फायदेमंद साबित होते हैं. अगर हम अपने स्किन केयर रुटीन में इन्‍हें शामिल करें तो स्किन की कई समस्‍याओं को दूर किया जा सकता है. लग्‍जरी स्किन केयर के लिए अक्‍सर लोग अच्‍छे स्‍पा में जाते हैं और जहां आपने भी महसूस किया होगा कि स्‍पा में जाते ही एक खास एम्बिएंस महसूस होता है जिसमें खुशबूदार कैंडल्‍स, लाइट म्‍यूजिक और एसेंशियल ऑयल्‍स का प्रयोग एक सूदिंग एनवायरमेंट बना देते हैं. दरअसल स्‍पा में इन एसेंशियल ऑयल्‍स इस्‍तेमाल लगभग हर चीजों में किया जाता है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि आप इन एसेंशियल ऑयल्‍स को अपनी डेली स्किन केयर रुटीन (Winter Skincare Routine) में किस तरह शामिल कर सकते हैं और स्‍पा जैसा अनुभव घर पर कर सकते हैं.

विंटर स्किन केयर में इस तरह शामिल करें एसेंशियल ऑयल्‍स

1.बॉडी लोशन के साथ

आप अपने बॉडी लोशन में कुछ बूंद एसेंशियल ऑयल डालकर प्रयोग कर सकते हैं. इससे स्किन को दोनों चीजों का लाभ मिलता है. इसके लिए आप सैंडलवुड एसेंशियल ऑइल, लोटस फ़्लावर एक्सट्रैक्ट का इस्‍तेमाल कर सूदिंग और कामिंग इफेक्‍ट को भी एन्‍जॉय कर सकते हैं. सैंडलवुड एसेंशियल ऑइल एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है जो दाग-धब्बों, इची व रूखी स्किन से छुटकारा दिलाता है और ये स्किन को कूलिंग इफ़ेक्ट भी देता है. इन दोनों के मिश्रण से इनमें मौजूद तमाम तत्वों का लाभ आपकी स्किन को मिलेगा जो आपकी स्किन को नर्म-मुलायम बनाकर हाइड्रेटेड भी रखेगा. सोने से पहले इसे अप्लाई करें. सर्दियों की रूखी त्वचा के लिए ये बेस्ट है.

2.बॉडी वॉश के साथ

आप अपने बॉडी वॉश में भी एसेंशियल ऑइल की कुछ बूंदें डालकर प्रयोग कर सकते हैं. अगर आप ऑर्गैनिक और बिना ख़ुशबू वाला बॉडी वॉश यूज़ करते हैं तो इसमें लैवेंडर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल बेहतर होगा. ये आपकी त्वचा को डिटॉक्सीफाई करता है, स्किन पर कसाव लाता है और मॉइश्चराइज़ करता है.

3.लिप स्क्रबर के साथ

विंटर में हाइड्रेटिंग लिप बाम चाहिए तो आप अपने किसी भी लिप बाम के साथ एसेंशियल ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं. आप चाहे तो 1 टेबलस्पून नारियल तेल में 15 बूंदें फ़्रैंकिनसेंस (लोबान) और लैवेंडर एसेंशियल ऑयल और शक्कर मिलाकर स्क्रबर तैयार कर सकते हैं. ये होठों को एक्सफोलिएट करेगा और ड्राई सेल्स हटाएगा. बता ें कि फ़्रैंकिनसेंस ऑयल स्किन को टाइट करता है और लैवेंडर स्किन को हील करता है.

4.फेस मास्क में करें इस्तेमाल

आप एलोवेरा जेल में एसेंशियल ऑयल मिलाएं और इसे फेस मास्क की तरह इस्तेमाल करें. इसके अलावा कैरेट सीड एसेंशियल ऑयल का प्रयोग भी आप कर सकते हैं. इसमें एंटी-एजिंग गुण, विटामिन-ए और बीटा-कैरोटीन होता है जो स्किन को नर्म-मुलायम और कोमल बनाता है. इसके अलावा ये फ्री रैडिकल्स से होने वाले नुक़सान से भी स्किन को बचाता है.

5.फुट स्पा में करें प्रयोग

कांच के एक जार में चीनी, आधा कप नारियल तेल और 10 बूंदें पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल डालें और मिलाकर फुट मसाज करें. नारियल का तेल आपकी त्वचा को मॉइश्चराइज़ करेगा, चीनी डेड स्किन सेल्स से हटाएगा और पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल पैर दर्द में आराम देगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

