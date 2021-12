विंटर में बालों को वॉल्यूम देने के लिए इन 4 हैक्स का करें इस्तेमाल

How To Add Volume In Your Hair : विंटर (Winter) के मौसम बाल (Hair) या तो फ्रिजी हो जाते हैं या बाल चिपचिपे और बेजान से दिखते हैं. ऐसे में अगर आप बालों को घना और मुलायम बनाना चाहते हैं तो यह विंटर के मौसम में एक बड़ी समस्‍या रहती है. सर्द हवाओं की वजह से वैसे ही बाल ड्राई और डैमेज हुए दिखते हैं. ऐसे में अगर बालों में आप वॉल्यूम (Volume) लाना चाहती हैं तो कुछ टिप्‍स (Tips) का इस्‍तेमाल कर आसानी से बालों को इस तरह स्‍टाइल कर सकती हैं. यहां हम कुछ ऐसे आसान से तरीके बता रहे हैं जिनकी मदद से आप नेचुरल तरीके से बालों में वॉल्यूम ला सकती हैं. इन तरीकों की मदद से बाल ड्रैमेज नहीं होंगे और मुलायम भी बने रहेंगे. ये तरीके बालों को बाउंसी बनाएंगे और शाइन भी बढ़ेगा. तो आइए जानते हैं उन तरीकों के बारे में, जिनकी मदद से आप वालों को वॉल्‍यूम ले सकते हैं और बिना किसी कैमिकल युक्‍त प्रोडक्‍ट के इस्‍तेमाल के बालों को बाउंसी बना सकते हैं. चलिए जानते हैं कि नेचुरल तरीके से बालों को बाउंसी कैसे बनाएं.

इस तरह बनाएं नेचुरल तरीके से बालों को बाउंसी (How To Add Volume In Your Hair)

1.घर पर करें हेयर स्‍पा

आप घर पर हेयर स्‍पा (Hair Spa) कर बालों को नेचुरली बाउंसी बना सकते हैं. हेयर स्पा के लिए आपको टॉवल का इस्तेमाल करना होगा. हेयर स्पा के लिए एक बाउल में ऑलिव ऑयल, नारियल तेल और कैस्टर डालें और इसे अच्‍छी तरह से मिलाएं. अब इस मिश्रण में विटामिन ई मिला लें और रूई की मदद से बालों की जड़ों में लगाएं. धीरे धीर तेल से बालों की मसाज करें. मसाज करने के 40 मिनट बाद एक टॉवल लें और टॉवल को गर्म पानी में डुबाकर गीला करें. इसके बाद एक्सट्रा पानी निचोड़ दें और बालों पर अच्छे से बांध लें. 15 मिनट बाद दोबारा से टॉवल को गर्म पानी में डुबाएं और निचोड़कर बालों को कवर करें. इसके बाद शैंपू से बालों में शैंपू कर साफ कर लें.

2.रात में सोने से पहले करें ये काम

अगर आपके बालों में वॉल्यूम नहीं है तो आप रात (Night Care) को सोते समय बालों का लूज बन बनाएं और इसके साथ सो जाएं. सुबह बालों को धीरे से खोलें. आपके बालों में वॉल्यूम नजर आएगा. इस तरह आपको ड्रायर की जरूरत नहीं पड़ेगी और बाल फूले फूले भी रहेंगे. ऐसा करने से बालों में हेयर स्‍प्रे की भी जरूरत नहीं होगी.

3.हेयर पार्टीशन चेंज करें

जब बालों को साफ कर कॉम्‍ब करें तो अपने नेचुरल हेयर पार्टीशन को चेंज कर पिन लगाएं. कई दिनों तक अगर बाल एक ही पोजीशन में बंधे रहते हैं तो ये ऐसे ही सेट हो जाते हैं और चिपके चिपके दिखने लगते हैं. ऐसे में बालों में वॉल्यूम बढाने के लिए आप समय समय पर पार्टीशन चेंज करें . इससे बाल बाउंसी और घने बने रहेंगे.

4.ब्लो ड्राई का इस्तेमाल

कहीं फंक्‍शन अटेंड करना हो तो आप घर पर ही बालों को साफ कर ब्‍लो ड्रायर (Blow Dry) की मदद से सुखाएं. बाल को घना और फ्लॉलेस बनाने के लिए आप सारे बालों को उल्‍टा पलट लें और इसके बाद पीछे से आगे कॉम्‍ब करते हुए ब्‍लो ड्राई करें. इससे बाल बाउंसी और बालों में वॉल्यूम नजर आएगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

