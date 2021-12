How to Apply Liquid Foundation : किसी भी तरह के मेकअप (Makeup) का बेस होता है फाउंडेशन (Foundation). ऐसे में अगर बेस बेहतर तरीके से लगाया जाएगा तभी आपका ओवर ऑल मेकअप परफेक्‍ट होगा. अगर आपने नया नया मेकअप (Beginners) करना शुरू किया हैं तो बता दें कि आपके लिए लिक्विड फाउंडेशन (Liquid Foundation) का प्रयोग अपेक्षाकृत कम मुश्किलों भरा हो सकता है. इसके प्रयोग से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि लिक्विड फाउंडेशन का इस्‍तेमाल किस तरह के स्किन के लिए परफेक्‍ट होता है. मसलन, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप लाइट लिक्विड फाउंडेशन को सलेक्ट करें, जबकि ऑयल अब्जार्बिंग लिक्विड फाउंडेशन स्किन को मैट लुक देता है.

लिक्विड फाउंडेशन लाइट मेकअप के लिए बेस्‍ट है यह हेवी कवरेज नहीं देता. लिक्विड फाउंडेशन परफेक्ट लुक तभी देता है जब आप इसे अप्लाई सही तरीके से करते हैं. तो चलिए आज हम आपको यहां बताते हैं कि आप लिक्विड फाउंडेशन को अप्लाई करते समय किन आसान ट्रिक्स (Tricks) को जरूर जान लें.

लिक्विड फाउंडेशन को अप्लाई करते समय इन टिप्‍स को करें फॉलो (How to Apply Liquid Foundation for beginners)

1.स्किन को इस तरह करें प्रिपेयर

लिक्विड फाउंडेशन को अप्लाई करने से पहले अपनी स्किन को क्लीन करें और फिर उसके बाद मॉइस्चराइजर या हाइड्रेटिंग सीरम लगाएं. इसके 4 से 5 मिनट बाद चेहरे पर प्राइमर लगाएं. प्राइमर को एक या दो मिनट के लिए सूखने दें और इसके बाद ही फाउंडेशन लगाएं.

इसे भी पढ़ें : कम उम्र में हो रही है दाढ़ी-मूंछ सफेद? 5 घरेलू उपायों की लें मदद, जल्द दिखेगा असर

2.सही अप्‍लायर का करें प्रयोग

लिक्विड फाउंडेशन को स्किन में बेहतर तरीके से ब्‍लेंड करने के‍ लिए आप सिंथेटिक फाइबर फाउंडेशन ब्रश का प्रयोग करें. यह किसी भी तरह की लाइन या स्पॉट्स को छिपाने और बेहतर बेस तैयार करने का काम करता है. अगर आप स्पॉन्ज यूज कर रही हैं तो उसे हल्का पानी से गीला करे और इसके बाद इससे अप्लाई करें. उंगलियों से लिक्विड फाउंडेशन ना लगाएं.

3.अधिक लग जाए तो

अगर लिक्विड फाउंडेशन जरूरत से अधिक स्किन पर लग गए हों तो आप स्टिपल ब्रश का उपयोग करें. यह आपकी स्किन पर मौजूद अतिरिक्त लिक्विड फाउंडेशन को ब्लेंड करने में मदद करेगा जिससे आपको एक स्मूद बेस मिलेगा.

इसे भी पढ़ें : चेहरे पर नेचुरली बढ़ाना है ग्‍लो तो करें स्किन फास्टिंग, जानें इसके फायदे

4.ऐसे बनाएं लॉन्ग लास्टिंग

जब आप फाउंडेशन अप्लाई कर लें तो उसके बाद एक टिश्यू या ब्लोटिंग पेपर लें और फिर उसे अपने फेस पर रखकर हल्का सा प्रेस करें. ऐसा करने से लिक्विड फाउंडेशन में मौजूद अतिरिक्त ऑयल टिश्यू पर आ जाएगा और साथ ही साथ प्रॉडक्ट आपकी स्किन पर बेहद आसानी से सील भी हो जाएगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Beauty Tips, Fashion, Lifestyle