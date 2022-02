माता-पिता के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

How to build strong relationship with parents: ज्यादातर लोगों के लिए उन्हें जन्म देने वाले माता-पिता सबसे बढ़ कर होते हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाह कर भी अपने पैरेंट्स के साथ खुश नहीं रह पाते या उन्हें ये नहीं बता पाते कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं. इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे जनरेशन गैप, अलग विचारधारा आदि.

आपको बता दें कि एक-दूसरे को समझ कर और कुछ बातों को ध्यान में रख कर आप अपने मॉम-डैड के साथ अपने रिश्ते (Relationship with parents) को मजबूत कर सकते हैं.

माता-पिता के साथ ऐसे बनाएं मजबूत रिश्ता (Tips to build strong relationship with parents)

कम्युनिकेशन गैप कम करें

अक्सर लोग काम में व्यास्त रहने के कारण अपने माता-पिता के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं लेकिन उनके साथ अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए कम्युनिकेशन गैप कम करने की जरूरत है. इसलिए आप दिन का कुछ समय सिर्फ उनसे बातें करने और उनके मन की बात सुनने के लिए निकालें.

बिना किसी काम के भी कॉल करें

अक्सर बच्चे कोई मुश्किल या काम आने पर ही दूर रह रहे अपने माता-पिता को कॉल करते हैं लेकिन उनके साथ अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए बिना किसी काम भी उनसे फोन पर जरूर बात करें.

उनके विचार सुनें

कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चों और माता-पिता के विचार मिलते नहीं हैं. ऐसे में बहस होने की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए ये जरूरी है कि आप उनकी पूरी बात सुनें और प्यार से अपना प्वाइंट समझाने की कोशिश भी करें.

घूमने का प्लान बनाएं

पैरेंट्स के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बनाएं. उनसे उनकी पसंदीदा जगहों के बारे में भी पूछें.

अपने फ्यूचर प्लान्स में उन्हें शामिल करें

अगर आप अपने भविष्य को लेकर सपने सजा रहे हैं तो उनके साथ भी वो प्लान शेयर करें. साथ ही उन्हें भी उसका हिस्सा बनाने की कोशिश करें.

प्यार जताएं

कई बार देखा जाता है कि बच्चे अपने मां-बाप को गले लगाने, उन्हें आई लव यू कहने या फिर उनसे जुड़ी कोई भावुक बात कहने में हिचकिचाते हैं लेकिन कभी-कभी ये जाहिर करने में कि वो आपके लिए कितने जरूरी हैं या आपको उनसे कितना ज्यादा प्यार है, ये बताने में झिझकना नहीं चाहिए. प्यार जताने से उन्हें भी अच्छा महसूस होगा और आपको बॉन्ड भी मजबूत होगा.

