Teenage की तरफ बढ़ते बच्चे बना रहे हैं आपसे दूरी? रिश्ता मजबूत करने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

How to build strong relationship with teenagers: बच्चों की लाइफ में बड़े होने का जो सबसे अहम समय होता है, वो 13 से 18 साल के बीच का होता है. जिसे टीनएज (Teenage) कहते हैं. इस उम्र में ही बच्चों में सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं. माता-पिताआसानी से ऐसे बदलावों को नहीं देख पाते, इस कारण उनपर गुस्सा भी करने लगते हैं. क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके बच्चे के व्यक्तित्व में रातों-रात बदलाव हो गया? वह कम बात करता है या जिद करने लगा है? इसके अलावा बातें नहीं मानता, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है. यहां तक की टीचर्स भी अब उसकी शिकायत करने लगे हैं. इससे भी बड़ी बात ये है कि वह आपके साथ वक्त बिताने से कतराता है, और वो ज्यादा टाइम मोबाइल देखने के साथ ही स्पेंड करता है. ये प्रॉब्लम अकेले आपकी नहीं है, किशोर (Teenage) होती संतान के हर माता-पिता (Parents) को अक्सर इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.

ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट और एज हिल यूनिवर्सिटी (Edge Hill University) की चांसलर तान्या बायरन (Tanya Byron) इसे लेकर द टाइम्स (The Times) यूके में कुछ पेरैंटिंग टिप्स बताए हैं.

इस रिपोर्ट में साइकेट्रिस्ट तान्या बायरन (Tanya Byron) बताती हैं, ‘ये टाइम बच्चे के लिए भी चुनौतीपूर्ण होता है. इस ‘डिस्कनेक्शन’ को खत्म करने के लिए हमें उनके लेवल पर जाकर समझना होगा, सहयोगी अप्रोच रखनी होगी. बच्चों से दोबारा जुड़ने के लिए ये तरीके कारगर हो सकते हैं.’

कुछ मिनट साथ रहने का लक्ष्य रखें

हफ्ते में एक बार फैमिली टाइम (Family Time) जरूर रखें, शुरुआत छोटी करें. ताकि उन्हें यह ना लगे कि दबाव डाला जा रहा है. उनके साथ गेम्स खेंले, पुराना फैमिली वीडियो देखें. यदि वे बीच में जाना चाहें तो गुस्सा ना हों. उन्हें अच्छा महसूस करवाएं, जिन बच्चों का साथ रहने का मन नहीं है, उनके लिए थोड़े मिनट का समय रखें, धीरे-धीरे ये समय बढ़ता जाएगा.

खुद भी करें अमल

एक टीनएज/किशोर (Teenage) के तौर पर बच्चों का दिमाग डेवलपमेंट के बड़े परिवर्तनों से गुजरता है, ऐसे में वो नहीं जुड़ रहे हैं तो इसे पर्सनल ना लें. बच्चे को अपना टेक और डेली रूटीन बनाने के लिए प्रेरित करें. शुरुआत खुद से करें. कोई ऐसा वक्त तय करें, जब घर के सभी सदस्य मोबाइल बंद रखें. आप सहमत नहीं हो, तब भी अमल करें. इससे घर का माहौल सकारात्मक होगा. जब बच्चे देखेंगे कि आप भी ऐसा ही कर रहे हैं, तो वो भी इसे मानेंगे.

बच्चों को अहम लगने वाली चीजों में शामिल हों

बातचीत के लिए सही वक्त चुनें. एक ही कमरे में साथ बैठकर कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह सकते हैं. ऐसा करने से तनाव व चिंता कम होगी. उनके साथ ऐसे पारिवारिक फोटो या वीडियो देखें, जिनमें वे खुलकर हंस रहे हैं. उन्हें महत्वपूर्ण लगने वाली चीजों में शामिल हों. उन्हें पसंदीदा वीडियो गेम खेलकर दिखाने को कहें, हो सके तो साथ खेलें. उनसे पूछें कि साथ वक्त बिताने में कौन सी बातें मददगार हो सकती हैं.

वो कैसा भी रिएक्शन दें, उनकी तारीफ जरूर करें

अगर डिनर के वक्त बच्चे थाली साइड रखकर उठ जाते हैं, तो भी सराहना करें कि साथ खाना तो खाया. उनकी तारीफ जरूर करें. कनेक्शन की हर कोशिश महत्वपूर्ण है. चाहे बच्चे कैसी भी प्रतिक्रिया दें. धैर्य रखें, हर बार पॉजिटिव डिस्कशन होगा तो वो खुद आपकी ओर कदम बढ़ाएंगे, उनके लिए भी यह हैरान करने वाला समय है. उन्हें आपकी जरूरत है.

