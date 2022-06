How To Choose Curtains For Summer : घर को डेकोरेट करने के लिए हम क्‍या-क्या नहीं करते हैं. नया सोफा, नया फर्नीचर, नए पौधे और नया पर्दा. जी हां, रूम को खूबसूरत बनाने और एलिगेंट लुक देने के लिए इन दिनों तरह तरह के पर्दों का इस्‍तेमाल खूब किया जाता है. लेकिन, आप ये बात जानते हैं कि पर्दों की मदद से आप अपने रूम के तामपान को भी कंट्रोल कर सकते हैं. दरअसल, पर्दों के टेक्‍सचर, फैब्रिक, कलर, ट्रांसपेरेंसी के सही चुनाव से आप हीट वेव, तीखी धूप और गर्मी को घर के बाहर रोक सकते हैं और रूम को ठंडा रख सकते हैं. जानें, गर्मी को दूर रखने के लिए आप अपने घर के लिए पर्दे खरीदते वक्‍त किन बातों को ध्‍यान में रखें.

गर्मी के लिए इस तरह चुने सही पर्दे

कॉटन है बेस्‍ट

जब बात पर्दों के कपड़े के चुनाव की आती है, तो गर्मी को घर के बाहर रखने के लिए कॉटन के पर्दे बेस्‍ट है. कॉटन के भारी पर्दे धूप और तेज रोशनी को कमरे में आने से रोकते हैं, जिससे रूम का तापमान कम रहता है. आप लिनन कपड़े का भी इस्‍तेमाल पर्दे के लिए कर सकते हैं.

ऐसा हो पर्दे का रंग

हल्‍के रंग के कपड़े हीट को रिफ्लेक्‍ट करते हैं, जबकि गहरे रंग के कपड़े हीट को सोख लेते हैं, इसलिए गर्मी में कमरे के लिए हल्‍के रंग का इस्‍तेमाल अच्‍छा होता है. शोधों में पाया गया है कि हल्‍के रंग 33 प्रतिशत हीट को कम कर सकते हैं, जबकि गहरे रंग धूप को सोख लेते हैं. ऐसे में बेहतर होगा कि आप दो रंग के पर्दों का इस्‍तेमाल एक साथ करें. हल्‍का रंग रूम के अंदर की तरफ और गहरा रंग बाहर की तरफ रखें.

लेयरिंग करें

गर्मी से बचने के लिए आप एक साथ दो या तीन पर्दों की लेयरिंग कर सकते हैं. ऐसा करने से ये रोशनी को रूम में आने से रोकेगा और कमरे को ठंडा रखने में मदद करेगा.

लंबाई का रखें ध्‍यान

जब भी आप समर में पर्दे खरीदें या पर्दे लगाएं, तो इस बात का ध्‍यान रखें कि इसकी लम्‍बाई ना छोटी हो और ना ही अधिक लंबी. मसलन, अगर आप खिड़कियों पर पर्दे लगा रहे है, तो इनकी लंबाई थोड़ा नीचे तक रखें. वहीं, दरवाजों में कार्पेट से सटा रख सकते हैं. ऐसा करने से ये बार बार हटेंगे नहीं और स्थिर रहेंगे. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

