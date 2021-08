नोज़ रिंग या नोज़ पिन खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी बातें, तभी दिखेंगी आप खास

How To Choose Nose Pin According To Your Face : कई बार हम नोज़ पिन (Nose Pin) खरीदते हैं और पहन कर जब आइने में देखते हैं तो ये मन के लायक नहीं लगता. कई बार ये चेहरे की रौनक को बढाने की बजाए कम करते दिखते हैं. दरअसल इसकी सही वजह है आपके चेहरे के हिसाब से गलत नोज़ शेप का सेलेक्‍शन. जी हां, यह जानना बहुत जरूरी है कि हर चेहरे (Face) पर हर चीज नहीं जचता. ऐसे में अगर आप अपने चेहरे के हिसाब से इन चीजों को नहीं चुनेंगे, तो आप पर ये सूट भी नहीं करेगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि अपने चेहरे के शेप के आधार पर किस प्रकार अपने लिए बेस्‍ट नथ चुन सकते हैं और बेहतर दिख सकते हैं.

चौड़ा फेस

अगर आपका फेस चौड़ा है और चिन पतला है तो बीडेड हूप्स नथ आपके चेहरे पर खूब जंचेगी. हैवी नथ या फिर हैवी डिजाइन वाले नोज रिंग आप अपने लिए खरीदें और किसी भी फंक्शन में इसे कैरी करें.

छोटे शेप का फेस

छोटे शेप का चेहरे पर अपर नोज पिन बहुत जंचता है. आप इस डिजाइन वाले नोज पिन जरूर ट्राई कर सकती हैं. ये आपके चेहरे को खूबसूरत लुक देंगे.

हार्ट शेप फेस

जिन लड़कियों का फेस हार्ट शेप का है उन पर हेवी नथ अच्‍छा लगता है. हार्ट शेप वाली लड़कियों पर चेन वाली नथ भी खूब जंचता है.

डायमंड शेप फेस

हार्ट शेप फेस से मिलते जुलते डायमंड शेप फेस की लड़कियां फ्लोरल नोज पिन कैरी कर सकती हैं. इस तरह की नोज़ पिन किसी भी ओकेजन में आपको स्‍टाइलिश और मॉडर्न लुक देंगी.

राउंड फेस

अगर आपका गोल फेस है तो आप बीडेड नोज रिंग कैरी करें. मोतियों वाले नोज रिंग इन दिनों फैशन में भी इन हैं.

चौड़ी नाक के लिए

अगर आपकी नाक चौड़ी है तो आप एक स्‍टोन वाले बड़े नोज पिन ट्राई करें. अगर आपकी नाक संकरी है तो आप छोटे स्टड कैरी करें. इसे आप ट्रेडिशनल या वेस्टर्न, दोनों तरह के ड्रेस के साथ कैरी कर सकती हैं.

लंबी और तीखी नाक के लिए

अगर आपकी लंबी और तीखी नाक है तो आप हूप नोज रिंग ट्राई करें. आप पर छोटी बाली भी बहुत सूट करेगी.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)