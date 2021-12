New Year 2022: 1 जनवरी को ही नया साल क्‍यों मनाया जाता है?

How To Clean And Store Mushrooms : सब्जियों को पकाने से पहले अगर बेहतर तरीके से साफ सुथरा ना किया जाए तो ये सेहत के लिए फायदा पहुंचाने के बजाए नुकसान कर सकते हैं. वैसे तो सभी सब्जियों को धोना आसान ही होता है लेकिन कुछ वेजिटेबल जैसे मशरूम (Mushroom) को साफ करना काफी मुश्किल लगता है. यही नहीं, मशरूम को अगर हम साफ (Clean) करने के बाद बाहर या फ्रिज में स्‍टोर (Store) करते हैं तो भी ये काले और बदरंग दिखने लगते हैं. ऐसे में इन्‍हें साफ करने का कुछ आसान तरीका होता है जिसे बड़े बड़े शेफ फॉलो करते हैं. तो आइए जानते हैं कि मशरूम को सही तरीके से साफ करने और उन्‍हें स्‍टोर करने का क्‍या तरीका होता है.

मशरूम को साफ करने और स्‍टोर करने का तरीका

साधरण पानी से जब आप मशरूम को साफ करते हैं तो इस पर जमा मिट्टी अच्‍छी तरह से साफ नहीं होती. ऐसे में मशरूम को साफ करने के लिए कुछ ट्रिक्‍स अपनाए जाते हैं जो यहां हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं.

-मशरूम को साफ करने के लिए कटोरे में मशरूम रखें और उसमें थोड़ा सा मैदा डालें. इसके बाद हाथों से एक-एक मशरूम को स्क्रब करें और फिर साफ पानी से उन्हे धो लें. ऐसा करने से मशरूम अच्छी तरह साफ हो जाएगा.

-आप मशरूम के ऊपर की स्किन को हटा लें. इसके बाद इसको गर्म पानी में डाल दें और कुछ देर तक रहने के बाद इसे बाहर निकाल लें.

-आप इसे रनिंग वाटर में जालीदार बर्तन में रखकर धोएं. एक एक मशरूम को उठाकर नल के नीचे रखें और सावधानी से रगड़ें.

मशरूम को इस तरह करें स्टोर

-धोने के बाद मशरूम को पोछकर एक प्‍लास्टिक में रखें और एक बाउल में रखकर फ्रिज में रखें.-एक प्‍लास्टिक बैग लें और इसके अंदर पेपर टॉवल रखें. अब इसमें मशरूम को स्‍टोर करें.

-एक ब्राउन पेपर बैग लें और इसके अंदर पेपर टॉवल रखें. अब इसमें मशरूम रखें.

-एक सेरेमिक बाउल लें और उसमें पेपर टॉवल में लपेट कर मशरूम को रखें.

-एक एयर टाइट डिब्बे में टिशु पेपर बिछाएं और फिर उममें मशरूम डालें. अब ऊपर से भी टिशु पेपर लगा दें. इसके बाद डिब्बे को बंद कर दें और फ्रिज में रखे दें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

