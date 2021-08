पीतल के बर्तनों और मूर्तियों को इस तरह चमकाएं, जानें घरेलू तरीके

How To Clean Brass Idols At Home: कई बार हम देखते हैं कि पीतल (Brass) की मूर्तियां खरीदकर लाने के बाद कुछ ही दिनों में पुरानी और बदरंग होने लगती हैं. जब हम इन्‍हें वाशिंग पाउडर से साफ करते हैं तो इनकी चमक (Shine) बढ़ने की जगह कम ही हो जाती है. ऐसे में इनका रख-रखाव बहुत ही मुश्किल लगने लगता है लेकिन आपको बता दें कि अगर आप इस समस्‍या का निदान चाहते हैं तो घरेलू उपायों की मदद से आप इन्‍हें सालों-साल नया जैसा रख सकते हैं. जी हां, हम आपको यहां बताएंगे ऐसे उपाय जिनकी मदद से आप आसानी से अपनी पीतल की मूर्तियों या डेकोरेशन के सामान को नया जैसा बना सकते हैं. इन तरीकों को अपनाकर आप त्‍योहारों से पहले पीतल की मूर्तियों को साफ-सुथरा (Clean) बना सकते हैं. आइए, जानते हैं पीतल की मूर्तियों को साफ करने के कुछ घरेलू उपाय.

1. इमली

आप इमली का इस्तेमाल कर अपनी काली पड़ी पीतल की मूर्तियों को मिनटों में साफ कर सकते हैं. इसके लिए आप थोड़ी सी इमली को गुनगुने पानी में डालकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें. जब ये मुलायम हो जाए तो इसके गूदे को पानी से निकालें और मूर्तियों पर रगड़ें. कुछ ही देर में मूर्तियों चमकने लगेंगी. फिर पानी से धो कर सुखा दें.

2. नींबू और बेकिंग सोडा

आप नींबू को काटकर एक कटोरी में इसका रस निचोड़ दें. अब इसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा या नमक मिलाएं और पेस्ट तैयार करें. अब इस पेस्ट को गंदी पीतल की मूर्ति पर लगाएं और आधे घंटे के लिए छोड़ दें. इसके बाद गर्म पानी से धो लें. आपकी मूर्ति नई जैसी चमकने लगेगी.

3. टोमैटो केचअप

दरअसल, टमाटर में साइट्रिक एसिड पाया जाता है जो पीतल के बर्तनों या मूर्तियों पर पड़े दाग को हटाने में कारगर होता है. ऐसे में अगर आप हड़बड़ी में हों और बिना किसी झंझट के इन्‍हें साफ करना चाहते हैं तो टमाटर का पेस्ट या टमाटर सॉस को पीतल के बरतन पर लगाकर छोड़ दें और एक घंटे बाद इसे रगड़कर पानी से धो लें. सूखने के बाद पीतल के सामान चमकने लगेंगे.

