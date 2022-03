हैंड जेट या बाथरूम शॉवर में नहीं है पानी का प्रेशर तो इन 3 तरीकों से करें ठीक

How To Clean Shower To Increase Water Pressure : बाथरूम शॉवर (Bathroom Shower) या हैंड जेट शॉवर (Hand Jet) कई कारणों से ब्‍लॉक (Block) हो जाते हैं. ज्‍यादातर ऐसा पानी में मौजूद अत्‍यधिक मिनरल्‍स या जंग लगने की वजह से होता है. कई घरों में तो थोड़े-थोड़े दिनों में हैंड जेट या बाथरूम शॉवर ब्‍लॉक हो जाते हैं और इन्‍हें साफ कराने के लिए बार-बार पैसे खर्च कर प्‍लंबर को बुलाना पड़ता है. अगर आप भी ब्‍लॉक हुए शॉवर से परेशान हो गए हैं तो यहां हम आपको कुछ आसान से उपाय बता रहे हैं जिनकी मदद से आप खुद ही इन्‍हें ठीक कर सकते हैं. इससे आपके शॉवर में पानी का प्रेशर फिर से ठीक हो सकता है. अगर आप इस ट्रिक्‍स (Tips) को जान लें तो आगे से प्‍लंबर को बार-बार बुलाने और पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो आइए जानते हैं इसे ठीक करने के 3 साधारण उपाय.

सामग्री

-एक बड़ा चम्‍मच बेकिंग सोडा

-एक बड़ा चम्‍मच सफेद सिरका

-एक मोटा रबर बैंड

-अच्छी क्‍वालिटी का एक पॉलीथिन

-डिशवाशिंग लिक्विड- ½ चम्‍मच

पहला तरीका

-पॉलिथीन में बेकिंग पाउडर, डिशवॉशिंग लिक्विड और सफेद सिरका मिलाएं और सॉल्यूशन बनाएं.

-अब इस सॉल्‍यूशन वाले पॉलिथिन को शॉवर हेड में बांध दें.

-जरूरत हो तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला लें.

इसे भी पढ़ें : जल गई है Skin तो न हो परेशान, इन उपायों से जल्द मिलेगा आराम

-इसे शावर हेड पर कम से कम 30 मिनट के लिए बांधकर रखें.

-केमिकल रिएक्शन से ब्‍लॉक हो चुके शॉवर के छेद खुल जाएंगे.

-ठीक ऐसा ही आप हैंड जेट शॉवर के साथ भी कर सकते हैं.,

-आखिर में किसी पुराने ब्रश से शॉवर हेड को रगड़े.

-आपके शॉवर हेड के पानी का प्रेशर ठीक हो जाएगा.

दूसरा तरीका

-आप इन सारी सामग्री को एक कटोरी में मिलाकर रखें और पेस्‍ट बना लें.

-अब इस पेस्‍ट को किसी भी तरह के शॉवर हेड पर अच्‍छी तरह से लगा लें.

-इस पेस्‍ट को 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही लगा रहने दें.

-इसके बाद पानी का प्रेशर चेक करें.

-अगर अभी भी प्रेशर कम आ रहा हो तो दोबारा से इस पेस्‍ट को शॉवर हेड पर लगाएं और 1 घंटे के लिए छोड़ दें.

-इसके बाद पुराने ब्रश की मदद से आप इसे रगड़ें.

तीसरा तरीका

अगर आपके पास बिलकुल समय नहीं है तो आप एक सेफ्टीपिन लें और शॉवर में मौजूद छेदों में इसे एक-एक कर डालें. जब सारे होल में आप से‍फ्टीपिन डाल लेंगे तो पानी का प्रेशर चेक करें. पानी का प्रेशर ठीक मिलेगा.

इन चीजों का भी कर सकते हैं इस्‍तेमाल

अगर आपके पास बेकिंग सोडा या सफेद सिरका नहीं है तो आप ईनो, थोड़ा पानी और नींबू के रस का इस्तेमाल करें.

Tags: Lifestyle, Tips and Tricks