कोहनी और घुटनों के कालेपन की वजह से नहीं पहन पाते हैं शॉर्ट्स, 4 आसान टिप्स करें फॉलो, मिनटों में दूर होगी ब्लैकनेस

Tips to Clean Knee And Elbow: बहुत लोग चेहरे की देखभाल के लिए काफी कुछ करते हैं, लेकिन कोहनी और घुटने (Elbow and knee) की स्किन को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके चलते कोहनी और घुटनों पर मैल जमने लगती है और इनका कालापन बढ़ता ही जाता है. ऐसे में आप कुछ स्किन केयर टिप्स फॉलो करके मिनटों में कोहनी और घुटनों की स्किन को साफ कर सकते हैं.

फेस स्किन की केयर करना तो लोगों के रुटीन का खास हिस्सा होता है, लेकिन कोहनी और घुटने पर ध्यान नहीं जाता है. ऐसे में इन जगहों की स्किन रफ, ड्राई एंड ब्लैक हो जाती है. जिसको क्लीन करने के लिए आप यहां बताये जा रहे तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

नींबू-बेकिंग सोडा करें इस्तेमाल

नींबू और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल आप घुटने और कोहनी की स्किन को क्लीन करने के लिए कर सकते हैं. इसके लिए नींबू को दो भाग में काट लें और इस पर एक चम्मच बेकिंग सोडा डालकर घुटने और कोहनी पर हल्के हाथों से करीब पांच मिनट तक रगड़ें. फिर साफ पानी से स्किन को धो लें, इससे आपकी स्किन चमक उठेगी.

मिल्क-एलोवेरा जेल की मदद लें

एलोवेरा जेल और मिल्क की मदद से भी आप घुटनों और कोहनी का कालापन दूर कर सकते हैं. इसके लिए रात को सोने से पहले दो चम्मच एलोवेरा जेल में इतना ही दूध मिक्स करें. फिर इस मिक्सचर को कोहनी और घुटनों पर अच्छी तरीके से अप्लाई करें और सो जायें. सुबह स्किन को ताजे पानी से साफ कर लें. इससे भी स्किन का कालापन दूर हो जायेगा.

आलू का जूस अप्लाई करें

आलू के रस का उपयोग भी कोहनी और घुटनों का मैल व कालापन दूर करने के लिए कर सकते हैं. इसके लिए दो आलू को छीलकर कद्दूकस कर लें. फिर इसको निचोड़ कर रस निकाल लें. अब इस रस को स्किन पर लगाकर पंद्रह मिनट के लिए छोड़ दें. फिर दो मिनट तक स्किन को रब करें और साफ पानी से धो लें. इससे स्किन साफ और सॉफ्ट हो जाएगी.

खीरा आएगा काम

खीरा भी कोहनी और घुटनों की ब्लैकनेस दूर करने में काम आ सकता है. इसके लिए खीरे के स्लाइस काट कर इनको कोहनी और घुटनों पर धीरे-धीरे करीब दस मिनट तक रब करें. फिर इसको सूखने के लिए छोड़ दें. जब सूख जाये तो ठंडे पानी से धो लें. इससे कुछ ही दिनों में त्वचा का कालापन भी दूर होगा और स्किन मॉइश्चराइज भी हो जाएगी. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

