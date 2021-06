बारिश के मौसम में खिड़की के शीशे, फ्रेम और लकड़ी के पैनल को ऐसे करें साफ

How to Clean Window in Rainy Season: बारिश के मौसम (Rainy season) में एक ओर जहां कुछ चीजें दिल को खुश करती हैं तो वहीं कुछ चीजें परेशान भी बहुत करती हैं. इनमें से एक है खिड़की (Window) के शीशे, एल्यूमीनियम या लोहे के फ्रेम और लकड़ी के पैनल. जिन में अक्सर बारिश का पानी पड़ता रहता है और इसकी वजह से ये खराब होने लगते हैं. इसलिए बारिश के मौसम में इनका ध्यान रखना भी ज़रूरी है. आज हम यहां आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं जिनसे आप इनकी सफाई (Cleaning) आसानी के साथ कर सकते हैं. आइये जानते हैं इसके बारे में.बारिश के बाद अक्सर खिड़की के फ्रेम में पानी भर जाता है. जिसकी वजह से इन पर जंग लगने लगती है या ये गलने लगते हैं. इसके साथ ही इनमें अगर पानी जम जाये तो कीड़े-मकोड़े पनपने का डर भी रहता है. इसलिए ज़रूरी है कि बारिश के बाद आप इसकी अच्छी तरह से सफाई करें. इसके लिए सबसे पहले आप फ्रेम को किसी सूती और सूखे कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ करके उसका पानी सुखा दें. अगर स्लाइडर है और फ्रेम के बीच की जगह में हाथ नहीं पहुंच रहा है तो किसी पेंसिल या लकड़ी में सूती कपड़ा या कॉटन बांधकर सफाई करें. अगर जगह बहुत ज्यादा पतली है तो इसके लिए ईयर बड्स की मदद ले सकते हैं. फिर एक बोल में पानी लेकर लेकर इसमें एक चम्मच डिशवॉशिंग लिक्विड मिलाएं और सॉफ्ट स्पंज को इसमें डुबोकर अच्छी तरह से निचोड़ लें. फिर इससे फ्रेम को साफ़ करके एक बार साफ़ पानी से भी सफाई कर लें. इसके बाद फिर से सूखे कपड़े से पोछ दें.बारिश का पानी पड़ने से खिड़की के शीशे पर दाग पड़ जाते हैं जो देखने में बहुत खराब लगते हैं. इनको साफ़ करने के लिए आप सबसे पहले कॉटन के सूखे कपड़े से शीशे का पानी सुखा लें. फिर इनको पुराने न्यूज़ पेपर की मदद से अच्छी तरह से साफ़ करें. इससे पानी के दाग साफ हो जायेंगे और शीशा चमक जायेगा. इसके बाद भी अगर ये धुंधले नज़र आ रहे हैं तो थोड़े से अल्कोहल को या लिक्विड डिश वॉश को स्प्रे बॉटल में भरकर शीशे पर स्प्रे करें फिर सूखे कपड़े से साफ़ कर दें.लकड़ी के पैनल पर बारिश का पानी जब लम्बे समय तक बना रहता है तो इससे लकड़ी सड़ने लगती है. साथ ही कीड़े और फंगस भी लगने लगती है. इसलिए ज़रूरी है कि बारिश के बाद पानी को जितना जल्दी हो सके सुखा दें. इसके लिए सबसे पहले सूती कपड़े से इसका पानी सुखा लें. फिर गुनगुने पानी में एक चम्मच डिटर्जेंट मिक्स करके कपड़े की मदद से पैनल की सफाई करें. अगर आप चाहें तो सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके बाद साफ़ पानी में कपड़ा डुबोकर इसे अच्छी तरह से निचोड़ कर दोबारा पैनल को साफ़ करें. फिर सबसे आखिर में सूखे कपड़े से पोछ कर ड्रायर या पंखे से एक बार फिर से सुखाएं.