How To Cope With Failure : जीवन (Life) में असफलता (Failure) के बिना कभी सफलता (Success) नहीं मिलती. लेकिन कई बार लगातार असफल होने से मन में असमंजसता आने लगती है और खुद का आत्‍मविश्‍वास टूटने लगता है. आत्‍मविश्‍वास के अभाव में सफलता की सीढ़ी चढ़ना मानों असंभव है और ऐसे में हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे गिरने लगते हैं. तब जरूरी है कि जीवन में सफल होने के लिए असफलताओं को सही तरीके से हैंडल करना सीखें और एक सकारात्‍मक ब्रेक लेकर खुद को नए प्‍लान और नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ने के लिए खुद को मोटिवेट करें.

हमेशा इस बात को ध्‍यान में रखें कि असफलता आपको सफल होने के हज़ारों रास्ते दिखाती है. हर सफल आदमी कभी न कभी असफलता का सामना कर चुका होता है. अगर आपने ज़िंदगी में कभी असफलता नहीं देखी तो समझिए कि आपने सही मायने में सफलता नहीं देखी. यकीन मानिए, ये बातें अगर आप अंदर ही अंदर दोहराएंगे तो असफलता वाकई सफलता के दरवाज़े खोल देगी. अगर आप भी असफलता का सामना कर रहे हैं तो यहां 5 मूल मंत्र (Tips) दिए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप कई असफलताओं के बाद भी सफलता के दरवाजे खोल सकते हैं.

असफलताओं से उबरने के लिए अपनाएं ये 5 सूत्र

थोड़ा ब्रेक लें

अगर बार-बार प्रयास के बाद भी आप असफल हो रहे हैं तो निराश होने की बजाए एक छोटा ब्रेक लें और इस विषय पर बार-बार ना सोचकर खुद को थोड़ा ब्रेक दें. बेहतर होगा कि आप एक सप्‍ताह के लिए कहीं घूम कर आएं. ऐसा करने से कई बार माइंड फ्रेश हो जाता है और आप नए तरीके से प्‍लान पर सोच विचार कर पाते हैं.

डायरी लिखें

आप एक डायरी लें और उसमें अपनी असफलता का आकलन करते हुए सारी छोटी बड़ी गलतियों को लिखें. सबसे पहले अपने दिमाग में आ रहे विचारों को लिख लें. शुरुआत में विचार नेगेटिव लगेंगे लेकिन जब आप सारी नकारात्मक विचार को लिख लेंगे तो आपको सफलता पाने के लिए यहीं कहीं आइडिया मिल जाएगा. अब आप इसमें इसके समाधान को लिखें. चाहें तो आप इसके लिए किसी प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं.

फिजिकल फिटनेस पर दें ध्‍यान

जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होता है जो शरीर पर निगेटिव प्रभाव डालता है. अगर आप लंबे समय से असफलता के चलते स्ट्रेस में जी रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने शरीर का चेकअप कराएं. कम्प्लीट ब्लड टेस्ट के साथ-साथ हार्ट, लिवर और किडनी जैसे अंगों के फ़ंक्शन टेस्ट ज़रूर कराएं. कई बार किसी शारीरिक बीमारियों के कारण आप अधिक तनाव या निगेटिव महसूस करते हैं. ऐसे में डॉक्‍टर से संपर्क करें.

लाइफस्‍टाइल रखें हेल्‍दी

अगर आप सूर्योदय के पहले बिस्तर छोड़ देते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं और नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है. आप ऐसा एक महीने करें आपको अंतर महसूस होगा. आप पहले से अधिक सकारात्मक और उर्जावान महसूस करेंगे जो आपकी सफलता का राज हो सकता है.

इमोशन पर रखें कंट्रोल

असफलता हमें नकारात्मक बनाती है. ऐसे में ख़ुद पर गुस्सा आना, लोगों पर गुस्‍सा उतारना आदि सामान्‍य बात है. लेकिन कई बार ऐसे में हम कुछ ऐसा कह देते हैं या कर देते हैं जिसका हमें नुकसान होता है और बाद में पछतावा होता है. ऐसे में आप खुद के पसंद की गतिविधियों में समय बिताएं जिससे आपका शरीर में हैप्पी हार्मोन्स बनें और आप खुश रह सकें.

