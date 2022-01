How To Cover Dark Circles : आंखों के नीचे काले घेरे (Dark Circles) न सिर्फ महिलाओं बल्कि पुरुषों के लिए भी बड़ी समस्या हैं. ये बहुत अधिक स्क्रीन देखने, बहुत कम नींद लेने, तनाव और कई अन्य कारणों से हो सकते हैं. जब आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं तो यह हमें थका हुआ और बूढ़ा दिखाते हैं. लेकिन आज के लाइफ स्‍टाइल में डार्क सर्कल्स बहुत ही कॉमन समस्‍या हो गई है. यह समस्‍या कई लोगों को जेनेटिक भी होती है जो तमाम कोशिशों के बाद भी हटते नहीं. लेकिन ऐसे में निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपके लिए इसका समाधान लेकर आये हैं. आपको बता दें कि इसके लिए आपको आठ घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा, अगर आप मेकअप (Makeup) की मदद से इसे छिपाना चाहती हैं तो कुछ जरूरी स्टेप्स आपके इस प्रॉब्‍लम को आसानी से दूर कर सकते है. यहां हम आपको मेकअप का स्टेप बाय स्टेप (Step By Step) तरीका बता जा रहे हैं जिसे फॉलो कर आप फ्लोलेस स्किन पा सकती हैं.

डार्क सर्कल को छिपाने के लिए फॉलो करें ये स्‍टेप्‍स

स्टेप 1 : आंखों पर लगाएं आइस

कंसीलर के प्रयोग से पहले अपनी अंडर आई के नीचे बर्फ लगाएं जिससे पफीनेस कम होती है. यह ट्रीटमेंट आपके ब्लड वेसल्स को संकुचित करता है और उस एरिया में जमा फ्ल्यूड को निकालने में मदद करता है. अगर आपके पास आइस पैक न हो तो आप एक चम्मच में पानी डाल कर फ्रिजर में रखें और बर्फ जमने पर उस स्पून को अपनी आँखों के पास धीरे धीरे रगड़ें.

इसे भी पढ़ें : कंसीलर से करें मेकअप के ये 5 आसान काम, मिलेगा आराम

स्टेप 2 : कलर करेक्टर का इस्‍तेमाल

डार्क सर्कल्स और दाग-धब्बों को कम करने के लिए आप कलर करेक्टर्स का प्रयोग करें. प्रयोग से पहले आपको बता दें कि एक कलर करेक्टर कलर व्हील का रूल फॉलो करता है. यानी विपरीत कलर्स एक दूसरे को कैंसल करने का काम करते हैं. मसलन, हरे रंग के कलर करेक्टर आपकी स्किन की रेडनेस को कैंसल करता है, जबकी पीच या ओरेंज करेक्टर आपके आंखों के नीचे की डार्क नेस को दूर करने का काम करता है.

स्टेप 3 : बेस को इस तरह करें सेट

कलर करेक्टर से कंसील करने के बाद अब मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन से अपनी पूरी स्किन को इवन टोन्ड लुक दें. इसके लिए ब्यूटी स्पॉन्ज लें और फाउंडेशन को अच्छी तरह से स्किन पर ब्लेंड करें. ऐसा करने से एक अच्छी फिनिश चेहरे पर आती है और स्किन फ्लोलेस दिखती है.

स्टेप 4 : मेकअप को करें सील

फाउंडेशन लगाने के बाद आपको कंसीलर का इस्तेमाल करना चाहिए. उन्हें उन जगहों पर लगाएं जहां के दाग-धब्बे आप छुपाना चाहती हैं. इसके लिए जरूरी है कि आप आपकी स्किन टोन से मिलता जुलता शेड लें. अंडर आई एरिया को हाई लाइट करने के लिए और अपने फेस को लिफ्टेड लुक देने के लिए आप एक ऐसे कंसीलर का इस्तेमाल करें जो स्किन टोन से एक दो शेड्स हल्के हो.

इसे भी पढ़ें : इवनिंग पार्टीज़ में दिखना है हॉट तो फॉलो करें अनन्‍या पांडे का ये फैशन स्‍टाइल, यहां देखें फोटोज़

स्टेप 5: मेकअप करें लॉक

अब आपका मेकअप लगभग पूरा हो चुका है. इसे लॉक करने के लिए चेहरे को पाउडर से सील करें. इसके लिए ट्रांसलूसेंट पाउडर लें और अपने मेकअप बेस को अच्छी तरह सेट करें. ऐसा करने से आपका मेकअप दिनभर टिका रहेगा.

Tags: Beauty Tips, Fashion, Lifestyle