Navratri 2021: नवरात्रि पर रंगों, फूलों और दीयों से सजाएं घर और देवी का दरबार

How To Decorate House And Temple On The Arrival Of Goddess On Navratri : नवरात्रि 7 अक्‍टूबर से प्रारंभ होकर 15 अक्‍टूबर तक देशभर में धूमधाम से मनाई जाएगी. मान्‍यता है कि इन नौ दिनों देवी धरती पर उतरती हैं और दसवें दिन वापिस लौट जाती हैं. ऐसे में ये नौ दिन बड़े उत्‍सव की तरह मनाया जाता है. इस अवसर पर देवी के आगमन के लिए घर में कलश स्‍थापना की जाती है और तन, मन से देवी (Goddess) की आराधना की जाती है. यह त्‍योहार (Festival) घर घर में मनाया जाता है. ऐसे में लोग घर और देवी स्‍थान को बड़े ही श्रद्धा और उत्‍साह से सजाते हैं. देवी के आगमन की तैयारियां पूरे घर के माहौल को बदल देती है और घर में एक सकारात्‍मक शक्ति का वास होता है. ऐसे में लोग कई दिनों पहले से ही सजावट (Decorations Ideas) की तैयारियां और प्‍लान करने लगते हैं. तो आइए जानते हैं कि देवी को प्रसन्‍न करने के लिए हम पूजा स्‍थान, प्रवेश द्वार और घर को किस तरह सजा सकते हैं.

1.जगमगाते दीयों से करें देवी को प्रसन्‍न

नवरात्रि के प्रथम दिन यानी कि 7 अक्‍टूबर को आप घर और मंदिर की सजावट दीयों से करें. पहला दिन ही त्‍योहार का माहौल बनाएगा और घर मंदिर रौनक से भरा दिखेगा. दीयों के प्रकाश से घर में सकारात्‍मकता का वास होगा और देवी प्रसन्‍न होंगी.

2.फूल हैं खास

फूलों के बिना तो किसी भी त्‍योहार की कल्‍पना नहीं की जा सकती. इनके बिना कोई भी डेकोरेशन अधूरा होता है. ऐसे में अगर मंदिर या देवी स्‍थान सजाना हो तो फूलों का महत्‍व और अधिक हो जाता है. आप बाजार से देवी के पंसद के रंग वाले फूल अलग अलग दिन के लिए चुनें और खास दिनों पर खास रंग के फूलों से मंदिर को सजाएं. इससे आप खुद को देवी से अधिक जोड़ पाएंगे. आप मंदिर में एक बड़ा तांबा या कांच का बर्तन रखें और उसमें पानी भरें. इन पर फूल की पत्तियां और फ्लोटिंग दीप जलाएं. इसके अलावा मेन गेट पर आप गेंदा फूल के तोरण बनाकर लटका सकते हैं. आप देवी के चौखट को रोज गुलाब, बेला आदि फूलों से सजा सकते हैं.

3.गुलाब से सजाएं दीवारों को

अगर आप मंदिर की भीतरी दीवार को डेकोरेट करना चाहते हैं तो छोटे छोटे गुलाब डंटी लगे खरीदें और इन्‍हें कुछ कुछ दूरी पर सेलोटेप की मदद से दीवारों पर चिपकाते जाएं. ऐसा आप पूरी दीवार पर कर सकते हैं. ये आपके मंदिर की खूबसूरती को चार चांद लगा देगा.

4.हैंडीक्राफ्ट का करें प्रयोग

आप घर और मंदिर के प्रवेश द्वार पर टेराकोटा के हाथी, घोड़ा, हाथ जोड़ी प्रतिमाएं आदि रख सकते हैं. ये आपके डेकोरेशन को एथनिक लुक देंगे.

5.लाइट्स हैं खास

छोटे छोटे जगमगाते लाइट्स घर के सजावट के लिए जरूर इस्‍तेमाल करें. अगर आप इन्‍हें नए तरीके से प्रयोग करना चाहते हैं तो कांच के बोतल में इन्‍हें डालकर देवी स्‍थान पर सजा सकते हैं.

6.रंगोली है जरूरी

भारतीय परंपरा में रंगोली का खास महत्‍व है. रंगोली केवल सजावट के लिए ही नहीं बल्कि स्वागत सत्‍कार का भी प्रतीक माना जाता है. ऐसे में नवरात्रि के पहले दिन से ही नव देवी के स्‍वागत में रोज रंगोली बनाएं. इसे आप घर के मुख्य द्वार और मंदिर पर बनाएं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)